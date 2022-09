Григор Димитров се завръща пред българска публика с мач срещу беларусин

© Инстаграм Григор Димитров ще направи днес голямото си завръщане пред българска публика. Той започва участието си на Sofia Open 2022 с мач срещу Иля Ивашка от Беларус. Българинът е поставен в схемата и почиваше в първия кръг. 71-ият в световната ранглиста Ивашка победи Майкъл Имер с 7:6 (8), 4:6, 7:5. Двубоят продължи три часа и половина, което го прави най-дългия в историята на турнира.



Срещата между Димитров и Ивашка е от 18:00 часа на централния корт в "Арена Армеец". Двамата са се срещали два пъти досега. През май миналата година в Женева българинът спечели с 6:4, 6:4, но три месеца по-късно във Вашингтон Иля Ивашка взе реванш, побеждавайки го 6:2, 7:6(4).



"Винаги е специално, когато съм вкъщи, особено когато играя на родна земя. Искрено се вълнувам, все едно че започвам нещо съвсем различно", сподели Григор Димитров. Той се завръща на Sofia Open след петгодишно отсъствие. През 2017 година Димитров спечели титлата, след като победи на финала Давид Гофен с 7:5, 6:4.



Днес са и мачовете на двойката Янаки Милев - Пьотр Нестеров, както и третата ни ракета Александър Лазаров, който също проби до втория кръг.



























гег28 сеп 2022 | 11:16



7



Като му е толкова специално да е в родината си, защо не започне да си плаща данъци в България, а не в Монако?



Отговор



Харесвам (0)



Не харесвам (1)



A28 сеп 2022 | 11:25



8



Не е единственият тенисист, който предпочита по-ниските данъци в Монако.



Харесвам (1)



Не харесвам (0)







Гост28 сеп 2022 | 11:07



6



На снимката виждам обещаващо момче което се превърна в провал



Отговор



Харесвам (1)



Не харесвам (0)



bobi mihailov28 сеп 2022 | 11:06



5



jalko grisho nqma da ima vreme da hvane dovechera samoleta za monako



Отговор



Харесвам (0)



Не харесвам (0)



З.Стоянов28 сеп 2022 | 10:21



4



До кога ще ни занимавате с тоя ренегат



Отговор



Харесвам (4)



Не харесвам (4)



xoxo28 сеп 2022 | 10:09



3



Дано да отпадне.. хващай пътя и да та няма, кавал



Отговор



Харесвам (2)



Не харесвам (5)



12



Добави коментар















