|
|Вижте програмата на Черно море за новия сезон за Първа лига
Най-голямото дерби в родния футбол, това между Левски и ЦСКА-София, ще се проведе в 13-и кръг на новия сезон в efbet Лига.
© levski.bg
Домакини са "армейците".
Форматът на efbet Лига се запазва от миналия сезон - 16 отбора и плейофна фаза в същия регламент.
Есенният полусезон ще завърши на 10-и декември, като за 17-и декември е предвидена дата за отложени мачове.
Пролетният полусезон пък ще започне на 18-и февруари и ще завърши на 24/25 май, след което ще бъдат проведени баражите.
Финалът за Купата на България е насрочен за 15 май.
По искане на МВР София се разминават домакинствата на Левски и ЦСКА-София, както и на Локомотив (София) и Славия.
Както стана ясно по-рано, шампионатът се открива с пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.
I КРЪГ – 14/17 юли
Локомотив София - Ботев Враца
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
Левски - ЦСКА 1948
Пирин Благоевград - Берое
Арда Кърджали - Черно море
Хебър Пазарджик - ЦСКА-София
ФК Крумовград - Лудогорец
Етър Велико Търново - Славия
II КРЪГ – 21/24 юли
Ботев Враца - Славия
Лудогорец Разград - Етър Велико Търново
ЦСКА-София - ФК Крумовград
Черно море - Хебър Пазарджик
Берое - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Пирин Благоевград
Ботев Пловдив - Левски
Локомотив София - Локомотив Пловдив
III КРЪГ – 28/30 юли
Локомотив Пловдив - Ботев Враца
Левски - Локомотив София
Пирин Благоевград - Ботев Пловдив
Арда Кърджали - ЦСКА 1948
Хебър Пазарджик - Берое
ФК Крумовград - Черно море
Етър Велико Търново - ЦСКА-София
Славия - Лудогорец
IV КРЪГ – 4/7 август
Ботев Враца - Лудогорец
ЦСКА-София - Славия
Черно море - Етър Велико Търново
Берое - ФК Крумовград
ЦСКА 1948 - Хебър Пазарджик
Ботев Пловдив - Арда Кърджали
Локомотив София - Пирин Благоевград
Локомотив Пловдив - Левски
V КРЪГ – 11/14 август
Левски - Ботев Враца
Пирин Благоевград - Локомотив Пловдив
Арда Кърджали - Локомотив София
Хебър Пазарджик - Ботев Пловдив
ФК Крумовград - ЦСКА 1948
Етър Велико Търново - Берое
Славия - Черно море
Лудогорец - ЦСКА-София
VI КРЪГ – 18/21 август
Ботев Враца - ЦСКА-София
Черно море - Лудогорец
Берое - Славия
ЦСКА 1948 - Етър Велико Търново
Ботев Пловдив - ФК Крумовград
Локомотив София - Хебър Пазарджик
Локомотив Пловдив - Арда Кърджали
Левски - Пирин Благоевград
VII КРЪГ – 25/28 август
Пирин Благоевград - Ботев Враца
Арда Кърджали - Левски
Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив
ФК Крумовград - Локомотив София
Етър Велико Търново - Ботев Пловдив
Славия - ЦСКА 1948
Лудогорец - Берое
ЦСКА-София - Черно море
VIII КРЪГ – 1/3 септември
Ботев Враца - Черно море
Берое - ЦСКА-София
ЦСКА 1948 - Лудогорец Разград
Ботев Пловдив - Славия
Локомотив София - Етър Велико Търново
Локомотив Пловдив - ФК Крумовград
Левски - Хебър Пазарджик
Пирин Благоевград - Арда Кърджали
IX КРЪГ – 15/18 септември
Арда Кърджали - Ботев Враца
Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград
ФК Крумовград - Левски
Етър Велико Търново - Локомотив Пловдив
Славия - Локомотив София
Лудогорец - Ботев Пловдив
ЦСКА-София - ЦСКА 1948 София
Черно море - Берое
X КРЪГ – 22/25 септември
Ботев Враца - Берое
ЦСКА 1948 - Черно море Варна
Ботев Пловдив - ЦСКА-София
Локомотив София - Лудогорец
Локомотив Пловдив - Славия
Левски - Етър Велико Търново
Пирин Благоевград - ФК Крумовград
Арда Кърджали - Хебър Пазарджик
XI КРЪГ – 26/28 септември (междинен)
Хебър Пазарджик - Ботев Враца
ФК Крумовград - Арда Кърджали
Етър Велико Търново - Пирин Благоевград
Славия - Левски
Лудогорец - Локомотив Пловдив
ЦСКА-София - Локомотив София
Черно море - Ботев Пловдив
Берое - ЦСКА 1948
XII КРЪГ – 29/02 септември/октомври
Ботев Враца - ЦСКА 1948
Ботев Пловдив - Берое
Локомотив София - Черно море
Локомотив Пловдив - ЦСКА-София
Левски - Лудогорец
Пирин Благоевград - Славия
Арда Кърджали - Етър Велико Търново
Хебър Пазарджик - ФК Крумовград
XIII КРЪГ – 6/8 октомври
ФК Крумовград - Ботев Враца
Етър Велико Търново - Хебър Пазарджик
Славия - Арда Кърджали
Лудогорец - Пирин Благоевград
ЦСКА-София - Левски
Черно море - Локомотив Пловдив
Берое - Локомотив София
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив
XIV КРЪГ – 20/23 октомври
Ботев Враца - Ботев Пловдив
Локомотив София - ЦСКА 1948
Локомотив Пловдив - Берое
Левски - Черно море
Пирин Благоевград - ЦСКА-София
Арда Кърджали - Лудогорец
Хебър Пазарджик - Славия
ФК Крумовград - Етър Велико Търново
XV КРЪГ – 27/30 октомври
Етър Велико Търново - Ботев Враца
Славия - ФК Крумовград
Лудогорец - Хебър Пазарджик
ЦСКА-София - Арда Кърджали
Черно море - Пирин Благоевград
Берое - Левски София
ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив - Локомотив София
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|