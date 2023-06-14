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Вижте програмата на Черно море за новия сезон за Първа лига
Автор: Екип Varna24.bg 12:37 / 14.06.2023Коментари (0)71
© levski.bg
Най-голямото дерби в родния футбол, това между Левски и ЦСКА-София, ще се проведе в 13-и кръг на новия сезон в efbet Лига.

Домакини са "армейците".

Форматът на efbet Лига се запазва от миналия сезон - 16 отбора и плейофна фаза в същия регламент.

Есенният полусезон ще завърши на 10-и декември, като за 17-и декември е предвидена дата за отложени мачове.

Пролетният полусезон пък ще започне на 18-и февруари и ще завърши на 24/25 май, след което ще бъдат проведени баражите.

Финалът за Купата на България е насрочен за 15 май.

По искане на МВР София се разминават домакинствата на Левски и ЦСКА-София, както и на Локомотив (София) и Славия.

Както стана ясно по-рано, шампионатът се открива с пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.

I КРЪГ – 14/17 юли

Локомотив София - Ботев Враца

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

Левски - ЦСКА 1948

Пирин Благоевград - Берое

Арда Кърджали - Черно море

Хебър Пазарджик - ЦСКА-София

ФК Крумовград - Лудогорец

Етър Велико Търново - Славия

II КРЪГ – 21/24 юли

Ботев Враца - Славия

Лудогорец Разград - Етър Велико Търново

ЦСКА-София - ФК Крумовград

Черно море - Хебър Пазарджик

Берое - Арда Кърджали

ЦСКА 1948 - Пирин Благоевград

Ботев Пловдив - Левски

Локомотив София - Локомотив Пловдив

III КРЪГ – 28/30 юли

Локомотив Пловдив - Ботев Враца

Левски - Локомотив София

Пирин Благоевград - Ботев Пловдив

Арда Кърджали - ЦСКА 1948

Хебър Пазарджик - Берое

ФК Крумовград - Черно море

Етър Велико Търново - ЦСКА-София

Славия - Лудогорец

IV КРЪГ – 4/7 август

Ботев Враца - Лудогорец

ЦСКА-София - Славия

Черно море - Етър Велико Търново

Берое - ФК Крумовград

ЦСКА 1948 - Хебър Пазарджик

Ботев Пловдив - Арда Кърджали

Локомотив София - Пирин Благоевград

Локомотив Пловдив - Левски

V КРЪГ – 11/14 август

Левски - Ботев Враца

Пирин Благоевград - Локомотив Пловдив

Арда Кърджали - Локомотив София

Хебър Пазарджик - Ботев Пловдив

ФК Крумовград - ЦСКА 1948

Етър Велико Търново - Берое

Славия - Черно море

Лудогорец - ЦСКА-София

VI КРЪГ – 18/21 август

Ботев Враца - ЦСКА-София

Черно море - Лудогорец

Берое - Славия

ЦСКА 1948 - Етър Велико Търново

Ботев Пловдив - ФК Крумовград

Локомотив София - Хебър Пазарджик

Локомотив Пловдив - Арда Кърджали

Левски - Пирин Благоевград

VII КРЪГ – 25/28 август

Пирин Благоевград - Ботев Враца

Арда Кърджали - Левски

Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив

ФК Крумовград - Локомотив София

Етър Велико Търново - Ботев Пловдив

Славия - ЦСКА 1948

Лудогорец - Берое

ЦСКА-София - Черно море

VIII КРЪГ – 1/3 септември

Ботев Враца - Черно море

Берое - ЦСКА-София

ЦСКА 1948 - Лудогорец Разград

Ботев Пловдив - Славия

Локомотив София - Етър Велико Търново

Локомотив Пловдив  - ФК Крумовград

Левски - Хебър Пазарджик

Пирин Благоевград - Арда Кърджали

IX КРЪГ – 15/18 септември

Арда Кърджали - Ботев Враца

Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград

ФК Крумовград - Левски

Етър Велико Търново - Локомотив Пловдив

Славия - Локомотив София

Лудогорец - Ботев Пловдив

ЦСКА-София - ЦСКА 1948 София

Черно море - Берое

X КРЪГ – 22/25 септември

Ботев Враца - Берое

ЦСКА 1948 - Черно море Варна

Ботев Пловдив - ЦСКА-София

Локомотив София - Лудогорец

Локомотив Пловдив - Славия

Левски - Етър Велико Търново

Пирин Благоевград - ФК Крумовград

Арда Кърджали - Хебър Пазарджик

XI КРЪГ – 26/28 септември (междинен)

Хебър Пазарджик - Ботев Враца

ФК Крумовград - Арда Кърджали

Етър Велико Търново - Пирин Благоевград

Славия - Левски

Лудогорец - Локомотив Пловдив

ЦСКА-София - Локомотив София

Черно море - Ботев Пловдив

Берое - ЦСКА 1948

XII КРЪГ – 29/02 септември/октомври

Ботев Враца - ЦСКА 1948

Ботев Пловдив - Берое

Локомотив София - Черно море

Локомотив Пловдив - ЦСКА-София

Левски - Лудогорец

Пирин Благоевград - Славия

Арда Кърджали - Етър Велико Търново

Хебър Пазарджик - ФК Крумовград

XIII КРЪГ – 6/8 октомври

ФК Крумовград - Ботев Враца

Етър Велико Търново - Хебър Пазарджик

Славия - Арда Кърджали

Лудогорец - Пирин Благоевград

ЦСКА-София - Левски

Черно море - Локомотив Пловдив

Берое - Локомотив София

ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив

XIV КРЪГ – 20/23 октомври

Ботев Враца - Ботев Пловдив

Локомотив София - ЦСКА 1948

Локомотив Пловдив - Берое

Левски - Черно море

Пирин Благоевград - ЦСКА-София

Арда Кърджали - Лудогорец

Хебър Пазарджик - Славия

ФК Крумовград - Етър Велико Търново

XV КРЪГ – 27/30 октомври

Етър Велико Търново - Ботев Враца

Славия - ФК Крумовград

Лудогорец - Хебър Пазарджик

ЦСКА-София - Арда Кърджали

Черно море - Пирин Благоевград

Берое - Левски София

ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив

Ботев Пловдив - Локомотив София

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