© Associated Press Александър Везенков направи страхотен мач при успеха на неговия Сакраменто Кингс срещу гостуващия Голдън Стейт Уориърс в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA).



Освен с добрата си игра като точки и борби, българският национал се отличи с два чадъра. Единият срещу хърватина Дарио Шарич, а другият беше срещу мегазвездата Стеф Къри.



Това се случи при резултат 107:103 точки за гостите и помогна много за обрата, който тима на Везенков постигна.



SASHA SAID NO SIR 🗣️ pic.twitter.com/MSi99GeomQ — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 29, 2023