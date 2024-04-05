Обявиха кой ще свири вечното дерби между Левски и ЦСКА

© Facebook: Fpfleague Драгомир Драганов ще ръководи "вечното дерби" между столичните грандове Левски и ЦСКА.



Негови асистенти ще бъдат Христо Хаджийски и Димо Вълчев. Четвърти съдия е Владимир Вълков.



ВАР съдия е Георги Кабаков.



Мачът, който е част от 28-и кръг, ще се проведе тази неделя (7-и април) от 14:45 часа на националния стадион "Васил Левски".



Ето и всички съдийски назначения за мачовете от 28-и кръг в Първа лига:



6 април 2024 г., събота, 17:45 ч.



ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ



ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Костадин Димитров Тановчев



4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васил Петров Минев



СН: Йордан Костадинов Иванов



6 април 2024 г., събота, 20:15 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Славия 1913



ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Тодор Василев Вуков



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов



СН: Константин Делов Писков



7 април 2024 г., неделя, 14:45 ч.



ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов



СН: Йордан Динков Сталев АВАР 2: Мартин Веселинов Маргаритов



7 април 2024 г., неделя, 17:45 ч.



ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948



ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Георги Любомиров Минев



4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Михаел Петков Павлов



СН: Николай Йорданов Колев



7 април 2024 г., неделя, 20:15 ч.



Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков



4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов



СН: Александър Костадинов Костадинов



8 април 2024 г., понеделник, 17:00 ч.



ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Лазаров Станев



4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов



СН: Петър Стоянов Петров



8 април 2024 г., понеделник, 19:30 ч.



ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев



4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Димитър Русенов Русев



СН: Георги Крумов Виделов



9 април 2024 г., вторник, 18:30 ч.



ФК Локомотив 1929 - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Светослав Станимиров Стойчев



4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Иво Николаев Колев



СН: Йордан Веселинов Гулев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.