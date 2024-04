Любопитно! Не футбол, а баскетбол сякаш са мачовете от АМФЛ-Варна Автор: Екип Varna24.bg 16:11 Коментари (0) 111 © При висока резултатност завършиха последните двубои от Аматьорската минифутболна лига (АМФЛ) - Варна. Имаше както от редовния кръг, така и отложени двубои от по-рано.



Любопитното е, че последния съдийски сигнал на част от мачовете бе свирен с резултати, които са по-близки до резултати от баскетбола, отколкото до футбола. Това ги прави изключително интересни за зрителите.



Ето и как завършиха битките:



Premier лига



Порто iCard постигна убедителна победа с 5:0 над АМФК Лудата Банда в мач от Premier лигата на АМФЛ-Варна. Над всички с четири гола бе Коцето, а Пенев се разписа веднъж. За Играч на мача бе определен Джуджето.



МФК Балерини би убедително с 13:1 ФК Валекс. Владо Мирчев избухна с четири гола и взе наградата за Играч на мача, толкова заби и Игнатовски, а останалите бяха дело на Диев (2), Кузманов (2) и Монев. За загубилия тим точен бе Туриста.



Fullmax и МФК Черно море завършиха 1:1. Точни бяха Павлов и Пантев.



МФК Тича излъга с 3:2 МФК Монтана. Чефо реализира две попадения, а едно добави Стефанов, като съотборникът им Дичвем бе определен за №1 в срещата. За тима от северозапада вкараха Дегирменджи и Мечката.







Win 1



Parkmart би със 7:4 МФК Волов в отложена среща от 15-ия кръг на Win 1. Давидов изригна с четири попадения, Ахмед добави две, а Пасков, който бе определен за MЗ - едно. За съперника отбелязаха Хасанов, Димов, Трифонов и Коцето (автогол).



МФК Пекарни Чочо надделя убедително с 5:1 над Спейс Тийм в среща от 16-ия кръг. Боби заби хеттрик и стана Играч на мача, а Илиев порази два пъти противниковата врата. За "космонавтите" точен бе Букоев.



ФК Дружба разби АФК Албион с 11:2 в 20-ия къг. Всички голове за "добричлии" бяха дело на трима футболисти - Стоянов се отчете с пет и заслужи званието за №1 в двубоя, Боятава добави четири, а Жендов - две. За "островитяните" се разписаха Янков и Добеца.



В редовния 21-ви кръг ФК Дружба разгроми с 12:3 Вино и Мезе. Този път Стоянов вкара четири и пак стана Играч на мача, а по два добавиха Михайлов, Веси, Желев и Боята. За "любителите на масата" точни бяха Вълев (2), Димитров и Добрев.



The Unity победи с 13:2 Скрита Сила ( Мъдрево). Звездата на вечерта бе Милков, който отбеляза шест пъти и стана MVP, а останалите бяха дело на Иванов (3), Цанев, Панайотов и Подолчук. За "силата" реализираха Ахмед (2) и Османов.



WINBET Varna се справи срещу Спейс Тийм с 5:2 и е на върха с една гочка аванс пред втория. Николов заби хеттрик и заслужи да е Играч на мача, а Петров и Събев също поразиха противниковата врата. За "космонавтите" това сториха Букоев и Виктор.







Win 2



Дубълът на АМФК Лудата Банда стигна до труден 18-и успех в Win 2 и продължава да е без загубена точка. В този 21-ви кръг тимът би с 3:2 Digital United. Гичев, Недев и Цецо се разписаха за победителите, а Гастака и Seth - за победените. За №1 в срещата бе определен Пейчев.



Park the bus надигра с 3:2 неубедителния напоследък МФК Монтана 2. Киров, Ицката и Димитров реализираха за "автобусите", а Миланов (2) - за северозападняците. MVP стана Стоянов.



Park the bus се справи и с 5:2 срещу МФК Импакт Варна. Вълев блесна с хеттрик и бе определен за №1 в двубоя, а Гого и Киров добавиха по едно попадение. За опонента реализираха Събев и Хюсейнов.



МФК Импакт Варна се справи с 8:3 срещу iGaming. Точни за успеха бяха Станчев (2), Трифонов, Йорданов, Петков, Бахов, Митко, който стана Играч на мача, и Ангелов (автогол). За "геймърите" вкараха Велчев (2) и Камберов.



ФК Фратрия победи със 7:3 Therma Village. Вълчев бе определен за №1 в двубоя след хеттрика, който отбеляза, а останалите попадения бяха вкарани от Базан, Левченко, Иванович и Влади (автогол) за символичните домакини, и от Секов (2) и Резвов за съперника.



Red Partners надделя с 8:2 срещу МФК Тича 2. Момчилов се разписа три пъти и стана MVP, а останалите голове бяха дело на Василев (2), Костадинов, Серафимов и Георгиев. За загубилия тим точни бяха В.Дончев и Валентин.



Дебелият балет победи с 9:3 FC DJIEN. Калчев се разписа четири пъти, Василев (MVP) и Великов - по два, а Стайков - веднъж. Арнаудов, Въргала и Николов отбелязаха за загубилия тим.







Win 3



Castalia победи с 3:2 Пластхим (Аксаково) в отложен двубой от 18-ия кръг на Win 3. Ценков се разписа два пъти, а Йорданов веднъж, а за аксаковци отбелязаха Вангелов и Георгиев. Играч на мача стана М. Христов.



В редовния 23-и кръг Castalia би и Supporters United FC с 5:1. Тук с хеттрик блесна Колев, даради което бе определен за №1 в срещата, а Ники и Василев се разписаха по веднъж. За опонента вкара Станев.



ФК Ченге се поздрави с 10-ата си победа за сезона с 6:4 над АМФК Лудата Банда 3. По два пъти точни бяха Добрев, Милков (MVP) и Илиев, а за "бандата" това сториха Енчев (3) и Яни.



МФК Феникс надигра с 6:1 Пластхим (Аксаково) в Win 3. Деменьтьев порази три пъти противниковата врата, Колито и Пасков, който бе избран за Играч на мача, направиха това по веднъж, а Георгиев си отбеляза автогол. Игнатов вкара за аксаковци.

