Вижте всички медалисти от петия ден на Игрите в Париж

Медалисти от петия ден на Олимпийските игри в Париж:
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триатлон, жени:
1. Касандра Богран (Франция) - 1:54:55 час
2. Жули Дерон (Швейцария) - 1:55:01
3. Бет Потър (Великобритания) - 1:55:10
триатлон, мъже:
1. Алекс Ий (Великобритания) - 1:43.33 час
2. Хейдън Уалд (Нова Зеландия) - 1:43.39
3. Лео Бержер (Франция) - 1:43.43
скокове във вода от 10-метрова кула, жени:
1. Китай (Чън Юйси, Хунчан Цюан) - 359.10 точки
2. КНДР (Джи-Мин Джо, Ми-Ра Ким) - 315.90
3. Великобритания (Андреа Спендолини Сириекс, Луис Тулсон) - 304.38
гребане, четворка скул, мъже:
1. Нидерландия (Ленарт ван Лироп, Фин Флорайн, Тоне Витен, Кун Метсемакерс) - 5:42.00 минути
2. Италия - 5:44.40
3. Полша - 5:44.59
гребане, четворка скул, жени:
1. Великобритания (Лорън Хенри, Хана Скот, Лола Андерсън и Джорджина Брейшоу) - 6:16.31 минути
2. Нидерландия - 6:16.46
3. Германия - 6:19.70
колоездене, БМХ свободен стил, мъже:
1. Хосе Торес Хил (Аржентина) - 94,82 точки
2. Кийрън Райли (Великобритания) - 93,91
3. Антони Жанжан (Франция) - 93,76
колоездене, БМХ свободен стил, жени:
1. Дън Явън (Китай) - 92,50 точки
2. Перис Бенегас (САЩ) - 90,70
3. Наталия Дим (Австралия) - 88,70
кану слалом в бързи води (жени):
1. Джесика Фокс (Австралия) - 101.06
2. Елена Лилик (Германия) - 103.54
3. Иви Лийбфарт (САЩ) - 109.95
ловна стрелба, трап, жени:
1. Адриана Руано Олива (Гватемала) - 45 точки, олимпийски рекорд
2. Силвана Мария Станко (Италия) - 40
3. Пени Смит (Австралия) - 32
джудо, категория до 70 кг, жени:
1. Барбара Матич (Хърватия)
2. Мириам Буткерайт (Германия)
3. Михаела Полерес (Австрия) и Габриела Вилемс (Белгия)
джудо, категория до 90 кг, мъже:
1. Лаша Бекаури (Грузия)
2. Санширо Мурао (Япония)
3. Максим-Гаел Нгаяп Амбу (Франция) и Теодорос Целидис (Гърция)
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9. Ивайло Иванов (България)
спортна гимнастика, многобой, мъже:
1. Шиносуке Ока (Япония) - 86.832 точки
2. Бохън Чжан (Китай) - 86.599
3. Жотън Сяо (Китай) - 86.364
фехтовка, отборно сабя, мъже:
1. Република Корея
2. Унгария
3. Франция
плуване, 100 метра свободен стил, жени:
1. Сара Шострьом (Швеция) - 52.16 секунди
2. Тори Хъск (САЩ) - 52.29
3. Шибон Бернадет Хауи (Хонконг) - 52.33
плуване, 200 метра бътерфлай, мъже:
1. Леон Маршан (Франция) - 1:51.21 минути, олимпийски рекорд
2. Крищоф Милак (Унгария) - 1:51.75
3. Илия Харун (Канада) - 1:52.80
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19. Петър Мицин (България) - 1:57.03
плуване, 1500 метра свободен стил, жени:
1. Кейти Ледецки (САЩ) 15:30.02 минути
2. Анастасия Кирпичникова (Франция) 15:40.35
3. Изабел Гозе (Германия) 15:41.16
плуване, 200 метра бруст, мъже:
1. Леон Маршан (Франция) - 2:05.85 минути, олимпийски рекорд
2. Зак Стъблети-Кук (Австралия)- 2:06.79
3. Каспър Корбо (Нидерландия) - 2:07.90
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9. Любомир Епитропов (България)
плуване, 100 метра свободен стил, мъже:
1. Пан Чжанлъ (Китай) 46.40 секунди, световен рекорд
2. Кайл Чалмър (Австралия) 47.48
3. Давид Попович (Румъния) 47.49