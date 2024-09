Григор Димитров с феноменално постижение в тениса

© US Open Tennis Championships Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете - US Open след изстрадан петсетов успех над своя добър приятел и 6-и в света Андрей Рубльов от Русия.



Интересното е, че точно тази победа изстреля 9-ият в света в момента българин до първото място в любопитна класация.



Първата ни ракета в мъжкия тенис е първият тенисист при мъжете, който е роден след 1990-а година, който достига до поне 300 победи на твърди кортове, видя проучване на "Фокус".



Българинът е роден на 16-и май 1991-а година.



Това означава, че Димитров има за момента повече победи олимпийския шампион от Токио Александър Зверев (роден през 1997-а година) и от шампиона от US Open за 2021-а година Даниил Медведев от Русия (роден през 1996-а година).



Зад Димитров в тази класация са и отказващия се в края на този сезон бивш шампион от Откритото първенство на САЩ за 2020-а година Доминик Тийм (роден през 1993-а година), както и настоящите номер 1 и 2 в света Яник Синер и Карлос Алкарас. Двамата обаче най-вероятно ще минат родния тенисист по успехи на тази настилка в бъдеще (Синер е роден 2001-а година, а Алкарас - 2004-а година).