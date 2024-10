Осем отбора са с пълен актив след третия кръг на АМФЛ-Варна Автор: Екип Varna24.bg 13:28 Коментари (0) 47 © Осем отбора са с пълен актив от девет точки след третия кръг на квалификациите за формиране на четирите лиги на АМФЛ-Варна. Двубоите през изминалата седмица бяха изключително интересни, някои от тях много оспорвани, а други без особена интрига.



Ето какво се случи:



МФК Волов постигна трета поредна победа, надигравайки с 10:6 ФК Ченге. Димитров реализира четири попадения и стана Играч на мача, а останалите бяха дело на Георгиев (2), Димитров (2), Принца и Михнев. За съперника по два отбелязаха Добрев, Милков и Добрев.



Новакът ФК Любимец 13 - Варна също е с 3 от 3, като в този кръг би с 5:2 МФК Тича 2. Два гола вкара Атанасов, по един добавиха Байчев, Александров и Меракян, а вратарят Александър Бъчваров бе определен за №1 в срещата. За опонентите им точен на два пъти бе Недев.



АМФК Лудата банда 2 постигна първия си успех за сезона - с 3:1 срещу Инженери. Найденов, Кръстев и Ицо (MVP) се разписаха за победителите, а Жорката стори това да победените.



МФК Балерини е с 9 точки след 11:2 над АФК Албион. Над всички бе Петев, който заби четири попадения и грабна званието Играч на мача, а останалите бяха дело на Мирчев (2), Иванов (2), Коко (2) и Веси. За "островитяните" вкараха Янков и Синан.



МФК Тича е с два успеха от три срещи, след като надви АФК Абсолют с 8:5. Тук имената си сред реализаторите си записаха Стайков (2), Маринчо (2), Чефо, Стефанов, КРИС и Петков (автогол), а съотборник им Жеков бе определен за №1 в срещата. За съперника отбелязаха Пенев (3), Петков и Великов.



Сивите Гъски се поздравиха с първите си три точки, надделявайки с 6:4 срещу FC Inazuma. Два пъти точен бе Шопа, който стана MVP, а по веднъж - Бай, Климентов, Didko и Иво (автогол). За загубилия тим вкараха Велев (2), Стас и Иво.



МФК Импакт Варна постигна втория успех, след като надигра с 5:3 Вино и Мезе в двубой от третия кръг. Точни за победителите бяха Станчев (2), Хюсеинов, Вълчев, който стана Играч на мача, и Симеонов (автогол), а за победените - Димитров (2) и Симеонов.



МФК Монтана надделя с 5:2 срещу Odessos и е с пълен актив от девет точки. Попаденията за тима от северозапада бяха дело на Дани, Тефък, Андонов, Неджет (№1 в срещата) и Вълев, а за опонентите им - Дементьев и Михайлович.



Date Palm се поздрави с втори успех - с 8:1 срещу Park the bus, като има и мач по-малко. Георгиев бе над всички и бе избран за MVP заради четирите си гола, три добави Ганчев, а един - Димитров. Почетното за "автобуса" реализира Вълев.



WINBET Varna е с три победи след 3:1 над ФК Брайтън. Калчев заби два гола, а Нелко - един, като съотборникът им Полименов бе определен за Играч на мача. За "чайките" веднъж противника "клъвна" Колев.



Castalia би с 6:4 MFC Old School и сложи първи точки в актива си. Попов младши изригна с пет гола и стана №1 в срещата, а един добави Матев. За загубилия тим отбелязаха Джуниър (3) и Хасанов.



Therma Village разгроми с 13:1 Mazy Beach за втората си победа в квалификациите. С по четири попадения блеснаха Шевчук и Йорданов, който бе избран за MVP, а останалите бяха дело на Ташев (3), Янчев и Петров. За "плажните" точен бе Тео.



МФК Приятели и TNT завършиха 7:7. Символичните домакини поведоха първо с 3:0, а след това и със 7:2, но "динамитите" изригнаха и в рамките на осем минути забиха пет безответни попадения, за да вземат точката. С пет гола за символичните домакини изригна Кирилов, а другите два бяха дело на Вълев и Георгиев. Също с пет за съперника се отчете КАСАБОВ, а другите реализираха ВЛАД и Йорданов.



Скрита Сила (Мъдрево) излъга със 7:6 Фермополис за първия си успех, докато за съперника му това е трето поредно поражение. Георгиев стана Играч на мача, след като вкара три гола. С хеттрик блесна и Видев, а Кирилов добави едно попадение. За загубилия тим отбелязаха Венци (2), Николаев (2), Йорданов и Наско.



Атлетик Провадия вече е с шест точки от три срещи след 5:0 над МФК Импакт 2 - iGaming. Точни бяха Станчев (2), Овчаров, Йорданов и Гунев, който бе определен за №1 в срещата.



Fullmax би с 4:1 The Unity и е с пълен актив от девет точки. Йовчев се разписа два пъти и стана MVP, а по веднъж това сториха Андонов и Неделчев. За "Единството" вкара Богданов.



Supporters United FC обърна Digital United от 1:3 до 4:3 за втората си победа в квалификациите. Оулд стана Играч на мача след двете си попадения, а по едно за успеха добавиха Хейзъл и Ануар. За "дигиталните" отбелязаха Жорката, Миро и Seth.



МФК Порто продължава без проблеми към Premier лигата след 10:4 над Спейс Тийм. Марков заби хеттрик, Симеонов и Жилчук, който бе избран за №1, добавиха по два гола, а Кмета, Коцето и Радев - по един. За "космонавтите" дежурно се разписаха Букоев (2), Стойков и GALE.



МФК Феникс е със седем точки след първите три кръга от пресявките, като този път се справи с МФК Пекарни Чочо, надделявайки с 2:1. Денка даде аванс на символичните гости, но Марков заби две попадения за тима си и му донесе успеха, с което грабна и приза за Играч на мача.



МФК Братухи допусна първа грешна стъпка, завършвайки 4:4 с ФК Фратрия. Жендов, Дженков, Лазаров и Петров отбелязаха за новаците, а Левченко (2), Пейчев и Богданов - за съперника им.



Red Partners се поздрави с първи успех, който бе доста убедителен - 13:4 срещу Дебелият балет. Четири гола заби Василев, който бе определен за №1 в двубоя, а останалите за "червените" бяха дело на ГЕНАТА (3), Кардашев (2), Георгиев (2), Костадинов и Димитров (автогол). За "балета" попаденията бяха дело на Станев (2), Кардашев (автогол) и Дянков (автогол).



Fonax разгроми с 6:0 МФК Монтана 2 и вече е с шест точки. Давидов изригна с хеттрик, Хълми, Джибрата и Павел добавиха по един гол, а Янев стана MVP.



ФК Дружба продължава победния си ход, като в този кръг би с 13:1 ФК Горното. Боята блесна с пет попадения, заради които бе избран за Играч на мача. Стефанов добави четири, Сотиров - три, а Димов - едно, докато за съперника реализира Преско.



АМФК Лудата Банда стигна до първите си три точки, надделявайки с 11:3 над Castalia 2. Мишо порази цели пет пъти противниковата врата, Петров и Шерев направиха това по два пъти, а Маринов и Петков, който стана №1 в срещата, добавиха по един.

