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ПСК "Черно море" е отборен шампион в международния турнир "Бриз"
Автор: Вилислава Ветренска 11:04Коментари (0)117
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ПСК "Черно море" ликува с отборен трофей в 10-ото издание на силния международен турнир по плуване International Meeting Briz - Ivan "The Roshav" Stoychev. Състезанието, в което участваха 59 клуба, се проведе в Бургас през уикенда.

Варненци, водени от главния треньор на клуба Никола Петров, са еднолични лидери в генералното класиране с общ точков актив от 71 147 т. Черноморци са начело и при мъжете, и при жените. Извоюваните медали, които ще блестят в клубната витрина, са общо 44 – 19 златни, 16 сребърни и 9 бронзови.

Златни медалисти за  ПСК "Черно море" са: Самуил Данаилов – 100 и 400 м свободен стил; Виктор Калчев – 50 м гръб; Максим Манолов – 50, 100, 200 м бруст; Борис Атанасов – 50, 100, 200 м бруст; Боян Михайлов – 50 м бътерфлай; Самуил Андреев – 100 м бътерфлай; Тея Николова – 50, 100 м бруст, 100 м съчетано плуване; Бояна Кирчева – 100 м бътерфлай; Лора Великова – 400 м съчетано плуване. Клубните щафети са златни в дисциплините 4 х 50 м съчетано плуване, 4 х 50 м свободен стил и и 4 х 50 м съчетано – смесена.

Сребърни отличия спечелиха – Самуил Андреев – 100 и 200 м свободен стил; Виктор Калчев – 100 м свободен стил, 100 м гръб; Боян Михайлов – 50 м гръб; Димитър Попов – 50 и 100 м бруст; Мирослав Терзиев – 200 м бруст; Мартин Михайлов – 200 м бътерфлай; Никола Жеков – 100 м съчетано; Бояна Кирчева – 50, 100 м свободен стил; Радина Радева – 200 м свободен стил; Тея Николова – 200 м бруст; Лора Великова – 200 м бътерфлай. Клубният квартет е вицешампион на 4 х 50 м съчетано плуване.

С бронзови призове се окичиха: Самуил Андреев – 50 м свободен стил; Виктор Калчев – 50 м кроул; Самуил Данаилов – 200 м кроул; Виктор Гълъбов – 100 м гръб; Максим Манолов – 200 м съчетано; Радина Радева – 400 м кроул, 200 м бътерфлай; Мирела Мирева – 50 м бруст; Лора Великова – 200 м съчетано плуване.

Главният наставник на черноморци Никола Петров бе отличен с приз "Най-добър треньор".







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