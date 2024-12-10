Кабаков и Гидженов с назначения във Варна за Купата на България

Георги Кабаков ще ръководи осминафиналния сблъсък от Купата на България между Черно море и Славия във Варна.
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Другият двубой в морската ни столица между Спартак (Варна) и ЦСКА ще бъде рефериран от Радослав Гидженов.
Ето съдийските назначения от всички срещи от 3 кръг на Купа на България, сезон 2024-2025:
13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.
ОФК Локомотив Мездра - ПФК Ботев Враца
ГС:Християна Красимирова Гутева
АС1:Станимир Емилов Трифонов
АС2:Георги Димчев Великов
4-ТИ:Иво Венциславов Андреев
СН:Йордан Костадинов Иванов
13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:Михаел Петков Павлов
АС1:Даниел Милков Ников
АС2:Никифор Деянов Велков
4-ТИ:Валентин Станчев Железов
СН:Георги Крумов Виделов
14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913
ГС:Георги Николов Кабаков
АС1:Мартин Веселинов Маргаритов
АС2:Йордан Петров Петров
4-ТИ:Кристиян Николов Колев
СН:Георги Василев Йорданов
14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Левски - ФК Дунав Русе
ГС:Любослав Бисеров Любомиров
АС1:Дениз Пиринов Соколов
АС2:Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:Станимир Лозанов Тренчев
СН:Валентин Желев Добрев
15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД
ГС:Мартин Живков Великов
АС1:Красимир Атанасов Атанасов
АС2:Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ:Венцислав Георгиев Митрев
СН:Петър Стоянов Петров
15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:Радослав Петров Гидженов
АС1:Георги Пламенов Тодоров
АС2:Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:Георги Милков Гинчев
СН:Станислав Георгиев Тодоров
16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1:Диян Христов Вълков
АС2:Тодор Василев Вуков
4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров
СН:Никола Петров Джугански
16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:Васил Петров Минев
АС1:Мартин Емилов Венев
АС2:Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов
СН:Иван Захариев Вълчев