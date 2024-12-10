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Спортните новини: Днес (6) | Вчера (4)
Кабаков и Гидженов с назначения във Варна за Купата на България
Автор: Екип Varna24.bg 19:50Коментари (0)105
© FB: fen.sektor
Георги Кабаков ще ръководи осминафиналния сблъсък от Купата на България между Черно море и Славия във Варна.

Другият двубой в морската ни столица между Спартак (Варна) и ЦСКА ще бъде рефериран от Радослав Гидженов.

Ето съдийските назначения от всички срещи от 3 кръг на Купа на България, сезон 2024-2025:

13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.

ОФК Локомотив Мездра - ПФК Ботев Враца

ГС:Християна Красимирова Гутева

АС1:Станимир Емилов Трифонов

АС2:Георги Димчев Великов

4-ТИ:Иво Венциславов Андреев

СН:Йордан Костадинов Иванов

 

13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС:Михаел Петков Павлов

АС1:Даниел Милков Ников

АС2:Никифор Деянов Велков

4-ТИ:Валентин Станчев Железов

СН:Георги Крумов Виделов 

 

14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Славия 1913

ГС:Георги Николов Кабаков

АС1:Мартин Веселинов Маргаритов

АС2:Йордан Петров Петров

4-ТИ:Кристиян Николов Колев

СН:Георги Василев Йорданов

 

14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.

ПФК Левски - ФК Дунав Русе

ГС:Любослав Бисеров Любомиров

АС1:Дениз Пиринов Соколов

АС2:Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:Станимир Лозанов Тренчев

СН:Валентин Желев Добрев

 

15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД

ГС:Мартин Живков Великов

АС1:Красимир Атанасов Атанасов

АС2:Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Петър Стоянов Петров

 

15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

 ГС:Радослав Петров Гидженов

АС1:Георги Пламенов Тодоров

АС2:Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Георги Милков Гинчев

СН:Станислав Георгиев Тодоров

16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1:Диян Христов Вълков

АС2:Тодор Василев Вуков

4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров

СН:Никола Петров Джугански

16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945

 ГС:Васил Петров Минев

АС1:Мартин Емилов Венев

АС2:Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов

СН:Иван Захариев Вълчев

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