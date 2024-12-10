Кабаков и Гидженов с назначения във Варна за Купата на България

© FB: fen.sektor Георги Кабаков ще ръководи осминафиналния сблъсък от Купата на България между Черно море и Славия във Варна.



Другият двубой в морската ни столица между Спартак (Варна) и ЦСКА ще бъде рефериран от Радослав Гидженов.



Ето съдийските назначения от всички срещи от 3 кръг на Купа на България, сезон 2024-2025:



13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.



ОФК Локомотив Мездра - ПФК Ботев Враца



ГС:Християна Красимирова Гутева



АС1:Станимир Емилов Трифонов



АС2:Георги Димчев Великов



4-ТИ:Иво Венциславов Андреев



СН:Йордан Костадинов Иванов







13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС:Михаел Петков Павлов



АС1:Даниел Милков Ников



АС2:Никифор Деянов Велков



4-ТИ:Валентин Станчев Железов



СН:Георги Крумов Виделов







14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.



ПФК Черно море - ПФК Славия 1913



ГС:Георги Николов Кабаков



АС1:Мартин Веселинов Маргаритов



АС2:Йордан Петров Петров



4-ТИ:Кристиян Николов Колев



СН:Георги Василев Йорданов







14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.



ПФК Левски - ФК Дунав Русе



ГС:Любослав Бисеров Любомиров



АС1:Дениз Пиринов Соколов



АС2:Петър Велизаров Митрев



4-ТИ:Станимир Лозанов Тренчев



СН:Валентин Желев Добрев







15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.



ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев АД



ГС:Мартин Живков Великов



АС1:Красимир Атанасов Атанасов



АС2:Димо Дамянов Вълчев



4-ТИ:Венцислав Георгиев Митрев



СН:Петър Стоянов Петров







15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.



Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД



ГС:Радослав Петров Гидженов



АС1:Георги Пламенов Тодоров



АС2:Георги Йорданов Дойнов



4-ТИ:Георги Милков Гинчев



СН:Станислав Георгиев Тодоров



16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.



ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924



ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски



АС1:Диян Христов Вълков



АС2:Тодор Василев Вуков



4-ТИ:Кристиян Младенов Тодоров



СН:Никола Петров Джугански



16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945



ГС:Васил Петров Минев



АС1:Мартин Емилов Венев



АС2:Мирослав Максимов Иванов



4-ТИ:Стоян Панталеев Арсов



СН:Иван Захариев Вълчев