Легенди на бойните спортове пристигат във Варна Автор: Екип Varna24.bg 11:47 Коментари (0) 151 © Едни от най-големите имена в бойните спортове ще бъдат специални гости на международната бойна галавечер SENSHI 25, която ще се проведе на 22 февруари в Двореца на културата и спорта във Варна. Семи Шилт, Ернесто Хуст, Акира Масуда, Николас Петас, Алберт Краус и Анди Зауер са сред световноизвестните бойни звезди, които ще заемат съдийските и коментаторски роли на галавечерта, а 11-те зрелищни двубоя в бойната карта на вечерта ще се погрижат феновете в залата и пред екраните да не останат безразлични. Начело на звездния коментаторски списък ще бъде и не кой да е, а гласът зад SENSHI – известният коментатор Грант Уотърман. Междувременно на ринга ще се качат и четирима от най-добрите български бойци, които ще се бият пред родна публика. Билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg.



А кои са 12-те големи бойни легенди, които може да видите на място от първо лице на SENSHI 25:



Шихан Акира Масуда (Япония) – “Последният самурай" e шампион на турнира All Japan през 1990 г., завършил “100 боя" кумите през 1991 г., 2-ро място на 5-ото световно първенство през 1991 г., 3-то място на 4-ото открито световно първенство през 1987 г. Участва в 4 световни първенства, като винаги завършва на почетната стълбичка, президент на KWU SENSHI.



Шихан Семи Шилт (Нидерландия) – шампион на Glory Grand Slam 16-man tournament, световен шампион на Glory, четирикратен K-1 Grand Prix шампион, K-1 световен шампион, трикратен носител на титлата King of Pancrase и двукратен световен Кудо шампион, президент на KWU SENSHI Европа, член на борда на директорите на KWU SENSHI.



Ернесто Хуст (Нидерландия) – четирикратен световен шампион на K-1, световен шампион по савате, световен шампион на ISKA по фул контакт и световен шампион по муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.



Шихан Руи Нарушима (Япония) – изключително опитен майстор на бойните изкуства, постигнал 8-о място на 7-ия Световен открит турнир през 1999 г., шампион на 16-ия турнир All Japan през същата година. Той се класира на трето място на 1-вия световен турнир през 1997 г. и е шампион на 12-ия и 13-ия турнир All Japan, член на борда на директорите на KWU SENSHI.



Шихан Николас Петас (Япония) – европейски и световен шампион по карате, последният учи-деши на Масутацу Ояма, победител в К-1 Grand Prix на Япония, водещ на ринга на бойната галавечер SENSHI, член на борда на директорите на KWU SENSHI и председател на комисията за връзки с обществеността и маркетинг на KWU SENSHI.



Алберт Краус (Нидерландия) – първият K-1 световен шампион на MAX Tournament през 2002 г., както и първият SUPERKOMBAT шампион в средна категория. Краус е носител и на четири отделни световни титли по кикбокс и муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.



Анди Зауер (Нидерландия) – двукратен световен K-1 MAX шампион, четирикратен световен шампион по Shootboxing, Showtime 70MAX световен шампион и световен муай тай шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI.



Сенсей Тариел Николейшвили (Грузия) – абсолютен световен киокушин шампион през 2011 г., завършва "100 боя“ кумите през 2014 г., абсолютен шампион на Япония през 2010 г., шампион на Япония в категория през 2010 г., шампион на Европа през 2010 г., член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.



Сенсей Захари Дамянов (България) – абсолютен световен киокушин шампион през 2015 г., четирикратен шампион на American Absolute и четирикратен европейски киокушин шампион и член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.



Сенсей Ян Сокуп (Чехия) – шампион през 2004 г. на All Japan Tournament, европейски шампион през 2007 г., второ място на деветия световен отворен киокушин шампионат през 2007 г., шампион в тежка категория през 2014 г. на Yangame Fight Night, победител на SENSHI – 2019 г. и второ място на първия европейски шампионат в стил фул контакт – 2020 г. и член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.



Сенсей Петър Мартинов (България) – световен киокушин шампион през 2014 г., европейски киокушин шампион през 2006 г., трето място на турнира European Open през 2008 г. и трикратен европейски Tameshiwari шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.



Сенсей Юске Фуджи (Япония) – трето място на световния шампионат на KWU по киокушин карате, шесткратен шампион на Япония, шампион на Австралия и Нова Зеландия по фул контакт карате. Главен оперативен директор на SENSHI и KWU SENSHI, председател на комисията по стратегическо развитие, председател на комисията по образование, член на борда на директорите на KWU SENSHI.



