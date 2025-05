© В лагера на Черно море настроението е приповдигнато след класирането за Европа и спечелването на бронзовите медали.



"Моряците" публикуваха любопитно видео, в което главен участник е юношата на Ботев (Пловдив) Димитър Тонев.



Пловдивчанинът получава обаждане от Лигата на конференциите, където варненци ще играят през следващия сезон, видя Plovdiv24.bg.



"Alo, Yes, We are coming", заявява атакуващият футболист, който направи силна пролет с екипа на "зелено-белите". За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.