Българската изгряваща звезда в автомобилните спортовеможе би кара последния си сезон във Формула 3.Причината е, че от догодина най-вероятно 18-годишният мегаталант ще бъде част от Формула 2.Това може да се случи, ако добрият приятел на българинапремине във Формула 1.Англичанинът, който е роден във Великобритания от баща от Швеция и майка от Индия, получи лиценз за най-авторитетното състезание в автомобилния спорт, превърщайки се в един от малкото, ненавършили 18 години с подобно постижение.Кое обаче е общото между двамата?И Цолов, и Линдблад са пилоти на "Ред Бул", съответно и на "Кампус Рейсинг". Арвид е във Формула 2, а Никола във Формула 3.Лидерът в тима на "Ред Бул" е четирикратният първенец. Ако нидерландецът получи "race ban" (Във Формула 1 забраната за участие в състезание, известна още като спиране за едно състезание, означава, че на пилот е забранено да участва в определено Гран При поради натрупване на 12 или повече наказателни точки в суперлиценза си в рамките на 12-месечен период. Тези наказателни точки са механизъм за санкциониране на пилоти за опасно или неспортсменско поведение по време на състезания), а него го дели само 1 точка от това. Ако това се случи,, който е във "Visa Cash Out F1" (Терминът "Visa Cash Out F1“ се отнася до отбора на Formula One Visa Cash App RB, известен преди като AlphaTauri, а преди това - Toro Rosso. Visa стана титулярен спонсор през 2024 г., заедно с Cash App, което доведе до промяна на името. Отборът е по същество сестринският отбор на Red Bull, предоставящ платформа за млади пилоти), ще се качи в "Ред Бул", а той трябва да бъде заменен от. Замествайки го ще се види, че(настоящият пилот на "Ред Бул") е по-слаб от англичанина и това ще освободи място за Цолов във Формула 2.Дали това ще се случи, чакаме да разберем и се надяваме България да има отново пилот във Формула 2, а в бъдеще, защо не и във Формула 1!Бонус за българина е, че става все по-популярен, освен успешен, а доказателство за това е шоуто в София, което направиха с легендата във Формула 1и което не се случва на всеки пилот в бранша!