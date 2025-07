Българската мегазвезда в кеча, по-известен като "Миро" от All Etlite Wrestling (AEW) и "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE) стана част от голяма холивудска продукция.Представителят ни в развлекателния спорт влезе в ролята на Хари Чука във филма "Guns Up". Главни роли в продукцията изпълняват звездитеРолята на българина не е голяма, но е поредно доказателство, че редом с кеча, Миро възнамерява да се развива и в киното. В лентата място намира и- съпругата на пловдивчанина, която е известна под името "Лана" в кеча.Това не е първо участие на двойката във филм. Още през 2018-а година двамата бяха част от филма "Друга версия на теб" ("Another Version of You"), който бе продуциран от Миро.На ринга в кеча Барняшев за последно победи звездата Шеймъс.Подробности за двубоя между двамата добри приятели извън ринга четете