Българската изгряваща звезда в тенисапродължава да оглавява световната ранглиста до 18 години.Шампионът от юношеския "Уимбълдън" и полуфиналист от "Ролан Гарос" е на върха на света за поредна седмица!16-годишният ни тенисист, който тренира в академията нав Манакор, има в актива си 2760.5 точки, спечелени в 20 турнира.Иванов не е участвал в състезание от Откритото първенство на Великобритания.Той получи "уайлд кард" за основната схема на "Чалънджър" турнира в София за мъже, който се провежда през тази седмица.В следващите две Иванов ще участва в още две подобни надпревари - още една в София и една в Испания.