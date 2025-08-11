Сподели Сподели
Българската изгряваща звезда в тениса Иван Иванов продължава да оглавява световната ранглиста до 18 години. 

Шампионът от юношеския "Уимбълдън" и полуфиналист от "Ролан Гарос" е на върха на света за поредна седмица! 

16-годишният ни тенисист, който тренира в академията на Рафаел Надал в Манакор, има в актива си 2760.5 точки, спечелени в 20 турнира. 

Иванов не е участвал в състезание от Откритото първенство на Великобритания. 

Той получи "уайлд кард" за основната схема на "Чалънджър" турнира в София за мъже, който се провежда през тази седмица. 

В следващите две Иванов ще участва в още две подобни надпревари - още една в София и една в Испания.