остава под номер 4 в световната ранглиста по тенис за юноши до 18 години.Братовчедът на звездата ни при мъжетезаема рекордната за него позиция за поредна седмица.Припомняме, че 18-годишният левичар стигна полуфиналите на сингъл на "Уимбълдън" за юноши, а преди това се класира за четвъртфиналите на "Ролан Гарос" за същата възраст.Василев има в актива си 2183 точки, спечелени в 22 турнира.България има още един състезател в "Топ 100". Това е. Той остава под номер 87.Василев стигна до дебютен финал на турнир при мъжете. Това се случи на надпреварата в София от сериите "Фючърс", провела се през изминалата седмица.През тази 18-годишният ни талант получи "уайлд кард" за основната схема на състезанието е по-високия ранг - "Чалънджър", което също се провежда в столицата.