Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Александър Василев остава под номер 4 в световната ранглиста по тенис за юноши до 18 години. 

Братовчедът на звездата ни при мъжете Григор Димитров заема рекордната за него позиция за поредна седмица. 

Припомняме, че 18-годишният левичар стигна полуфиналите на сингъл на "Уимбълдън" за юноши, а преди това се класира за четвъртфиналите на "Ролан Гарос" за същата възраст. 

Василев има в актива си 2183 точки, спечелени в 22 турнира. 

Лидер в класацията е шампионът от Откритото първенство на Великобритания до 18 години Иван Иванов

България има още един състезател в "Топ 100". Това е Димитър Кисимов. Той остава под номер 87. 

Василев стигна до дебютен финал на турнир при мъжете. Това се случи на надпреварата в София от сериите "Фючърс", провела се през изминалата седмица. 

През тази 18-годишният ни талант получи "уайлд кард" за основната схема на състезанието е по-високия ранг - "Чалънджър", което също се провежда в столицата.

Ето кога стартира неговото участие в състезанието.