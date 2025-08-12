ЗАРЕЖДАНЕ...
Русев продължава със силното представяне в Световната федерация по кеч
© YT: WWE
Известният с прозвището си "Русев" участва в среща със Сами Зейн на събитието "Monday Night Raw", провело се през изминалата нощ в Квебек, Канада.
Двамата направиха страхотна среща, която обаче приключи с дисквалификация на българина след около 10 минути двубой.
Причината бе, че Зейн, който е роден в Канада, бе нападнат от MTF - отбор, воден от Соло Сикоа, означаващ "Моето родословно дърво“. В нея влизат Тонга Лоа, Джей Си Матео и Тала Тонга. Името "Моето родословно дърво“ отразява връзката на групата със семейство Аноаи, което е известно в кеча. Част от него са известните братя Усо, както и мегазвездата Роман Рейнс и много легенди на този спорт като Йокодзуна, Саму, Рикиши, Умага и други.
Междувременно Шеймъс, който води голяма вражда с Русев, използва шанса си и атакува българския кечист. Двамата започнаха отново да се налагат като дори продължиха боя сред публиката.
