Българската звезда в кечапродължава да получава двубои на най-високо ниво в Световната федерация по кеч.Известният с прозвището си "Русев" участва в среща съсна събитието "Monday Night Raw", провело се през изминалата нощ в Квебек, Канада.Двамата направиха страхотна среща, която обаче приключи с дисквалификация на българина след около 10 минути двубой.Причината бе, че Зейн, който е роден в Канада, бе нападнат от MTF - отбор, воден от, означаващ "Моето родословно дърво“. В нея влизат. Името "Моето родословно дърво“ отразява връзката на групата със семейство Аноаи, което е известно в кеча. Част от него са известните братя Усо, както и мегазвездатаи много легенди на този спорт катои други.Междувременно, който води голяма вражда с, използва шанса си и атакува българския кечист. Двамата започнаха отново да се налагат като дори продължиха боя сред публиката.