Спартак Варна внесе уточнение за най-евтините билети за дербито срещу Черно море, което е тази събота от 19:00 часа."Домакинските билети от 1 лев за лицата между 12 и 18 годишна възраст ще се продават само във фен магазина на ст. “Спартак"! Призоваваме младите соколи да закупят своя билет по-рано, защото в деня на мача, на касите този тип билети няма да се продават!Непълнолетните е необходимо да представят декларация.Работното време на фен магазина е всеки ден: 09:00 ч. - 20:00 ч.* Цената от 1 лев за лица на възраст от 12 до 18 години е определена съгласно правилата на БФС за равнопоставеност на билетните цени. Това ще даде възможност за безопасното протичане на срещата чрез контрол при пропусквателния режим за гостуващата публика, ще предотврати претоварване на капацитета на стадиона и ще гарантира спазването на определения брой места за гостуващите зрители“, написаха от Спартак Варна.