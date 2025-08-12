Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Красен Георгиев бе определен за главен съдия на варненското дерби от Първа лига между тимовете на Спартак (Варна) и Черно море. 

Срещата ще се играе на 16-и август от 19:00 часа българско време на стадион "Спартак" във Варна. 

Негови асистенти ще бъдат Христо Хаджийски и Димо Вълчев. Четвърти съдия ще бъде Тодор Киров, а за ВАР ще отговарят Драгомир Драганов и Красимир Кръстев

Съдийски наблюдател ще е Мартин Богдев

Последното варненско дерби завърши при резултат 1:1.