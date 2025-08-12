ЗАРЕЖДАНЕ...
Брат на легенда в борбата започва похода си към славна кариера от...България
© United World Wrestling
12-години по-късно грузинецът притежава пълен комплект медали от Олимпийски игри (злато, сребро и бронз), както и три световни и две европейски титли. Той има и още цели 13 други отличия от планетарни и континентални шампионати за мъже, както и множество други отличия.
Тази неделя в Самоков, България, ще се проведе отново Световно първенство под 20 години по борба, на което ще видим Константин Петриашвили, който е по-малкият брат на Гено.
18-годишният борец се състезава при 97-килограмовите на свободния стил, а през тази година стана еврошампион до 20-годишни. През миналата той триумфира при най-тежките на Мондиала за кадети, състоял се в Йордания.
Дали няма да видим старт на още една славна кариера в борбата, предстои да разберем!
Световното първенство U20 ще се проведе между 17-и и 24-и август в Самоков.
