Българската звезда в тениса Григор Димитров официално ще пропусне Откритото първенство на САЩ - "US Open". 

Това ще бъде и негово първо оттегляне от турнир от Големия шлем след 58 поредни участия! 

Причината е скъсването на гръдния мускул по време на сблъсъка от осминафиналите на "Уимбълдън" срещу световния номер 1 Яник Синер от Италия, коствал му отказването след като бе взел първите два сета в двубоя. 

Мястото в основната схема, което полуфиналистът от надпреварата през 2019-а година освободи, ще бъде заето от чилиеца Алехандро Табило, който бе първа резерва.