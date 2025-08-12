Григор Димитров официално ще пропусне Откритото първенство на САЩ - "US Open".
Това ще бъде и негово първо оттегляне от турнир от Големия шлем след 58 поредни участия!
Причината е скъсването на гръдния мускул по време на сблъсъка от осминафиналите на "Уимбълдън" срещу световния номер 1 Яник Синер от Италия, коствал му отказването след като бе взел първите два сета в двубоя.
Мястото в основната схема, което полуфиналистът от надпреварата през 2019-а година освободи, ще бъде заето от чилиеца Алехандро Табило, който бе първа резерва.
