Ференцварош отстрани Лудогорец от Шампионска лига
© FB: Ferencvárosi Torna Cl
Съставът, воден от бившия съотборник на Димитър Бербатов в Тотнъм - Роби Кийн, спечели домакинството си с 3:0 и с общ резултат 3:0 (Първият мач в България приключи при нулево равенство) продължава към плейофната фаза.
Двубоят днес се игра на стадион "Групама арена" в Будапеща.
Ивайло Чочев вкара гол с глава в 6-ата минута в полза на Лудогорец след центриране от фал в наказателното поле на домакините, но попадението не беше зачетено заради засада, потвърдена от ВАР.
Резултатът откри Барнабаш Варга (на снимката) в 38-ата минута след асистенция на Бенце Йотвьош.
Отново Варга бе точен за 2:0. Това се случи в 79-ата минута след пас на влезлия като резерва Жомбор Грубер.
Класиката 3:0 оформи Габор Салай в 86-ата минута.
В битка за място в основната фаза на Шампионска лига Ференцварош ще играе с азерския Карабах, който разби по-рано днес шампиона на Северна Македония - Шкендия. Любопитното е, че Лудогорец ще играе за място в основната фаза на Лига Европа точно срещу Шкендия.
Българите ще бъде гости в първия мач и домакини на реванша. Двубоите са на 21-и и 28-и август.
