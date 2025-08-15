В събота (16 август) от 09.00 ч, на плаж Аспарухово ще се проведе Национален турнир по плажно ръгби по случай 60-годишният юбилей на ръгби спорта във Варна. Организатор на проявата е Ръгби клуб Спартак Варна с активната подкрепа на "Дирекция Спорт към Община Варна.В проявата ще се включат гости от Румъния и Катар, както и Моряците (Бургас), Янтра (Габрово), Костинброд, Валяците (Перник) и няколко формации на домакините: по два отбора при мъжете, ветераните и децата до 12 и 14 г.Гости на събитието ще бъдат и националите по плажно ръгби, които се подготвят за Европейското първенство, което започва на 26 август в Молдова – заяви главния двигател на проявата Пенко Пенев.Представителите на този спорт ще се включат и в дебютното издание на мащабния Морски фест 2025, който ще се проведе днес - в Деня, където ще бъдат наградени със специален плакет от Община Варна за юбилея.