БФС пуснаха програмата за следващите два кръга в Първа лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Както вече стана ясно Левски няма да играе двубоя си от 6-и кръг срещу Ботев (Пловдив) по план, а причината е класирането на "сините" за плейофите в Лига на конференциите.
Ето и пълната пограма на срещите за 6-и и 7-и кръг:
VI кръг
22.08 /петък/
Локомотив 1929 Сф - Спартак 1918 Вн 20.30
23.08 /събота/
Монтана 1921 - Септември Сф 19.00
Черно море Вн - Локомотив 1926 Пд 21.15
24.08 /неделя/
Добруджа 1919 Дч - Ботев Вр 17.45
ЦСКА Сф - ЦСКА 1948 Сф 20.15
25.08/понеделник/
Славия 1913 - Арда 1924 Кж 19.00
Берое СЗ - Лудогорец 1945 21.15
Ботев Пд - Левски Сф - Отлага се
VII кръг
29.08 /петък/
Монтана 1921 - Добруджа 1919 Дч 17.30
Ботев Вр - Черно море Вн 19.45
Септември Сф - Локомотив 1929 Сф 22.00
30.08 /събота/
Спартак 1918 Вн - Локомотив 1926 Пд 19.00
Славия 1913 - ЦСКА Сф 21.15
31.08 /неделя/
Левски Сф - ЦСКА 1948 Сф 19.15
Лудогорец 1945 Рз - Ботев Пд 21.30
01.09/понеделник/
Арда 1924 Кж - Берое СЗ 20.00
