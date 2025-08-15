Българският футболен съюз пусна програмата за 6-и и 7-и кръг в Първа лига.Както вече стана ясно Левски няма да играе двубоя си от 6-и кръг срещу Ботев (Пловдив) по план, а причината е класирането на "сините" за плейофите в Лига на конференциите.22.08 /петък/Локомотив 1929 Сф - Спартак 1918 Вн 20.3023.08 /събота/Монтана 1921 - Септември Сф 19.00Черно море Вн - Локомотив 1926 Пд 21.1524.08 /неделя/Добруджа 1919 Дч - Ботев Вр 17.45ЦСКА Сф - ЦСКА 1948 Сф 20.1525.08/понеделник/Славия 1913 - Арда 1924 Кж 19.00Берое СЗ - Лудогорец 1945 21.15Ботев Пд - Левски Сф - Отлага се29.08 /петък/Монтана 1921 - Добруджа 1919 Дч 17.30Ботев Вр - Черно море Вн 19.45Септември Сф - Локомотив 1929 Сф 22.0030.08 /събота/Спартак 1918 Вн - Локомотив 1926 Пд 19.00Славия 1913 - ЦСКА Сф 21.1531.08 /неделя/Левски Сф - ЦСКА 1948 Сф 19.15Лудогорец 1945 Рз - Ботев Пд 21.3001.09/понеделник/Арда 1924 Кж - Берое СЗ 20.00