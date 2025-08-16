ЗАРЕЖДАНЕ...
Битката за морето ще е за всеки сантиметър
Домакините са 10-и с 3 точки в таблицата. Те все още търсият първия си успех през сезона. Преди 6 дни записаха първата си загуба - 1:2 от Левски в София. Преди това натрупаха 3 равенства - с Берое, ЦСКА и Ботев Враца. Головата им разлика е 3:4 до момента. Преди дни клубът оповести, че ще има билети дори от един лев за фенове в определена възрастова категория между 12 и 18 години.
"Моряците" са 5-и в подреждането, имащи 8 точки. Миналата събота те приключиха 0:0 срещу ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Преди това бяха надиграни Берое и Ботев Пловдив, а на старта направиха 1:1 с Локомотив в столицата. Головата разлика на отбора е 7:2.
Миналият сезон Черно море спечели след 2:0 на "Коритото", а на "Тича" двата състава завършиха 1:1.
