Воденият от българския наставниктим на Гьозтепе открива сезона с дуел срещу легендатаи Фенербахче.Срещата е от тази вечер от 21:30 часа българско време на стадион "Гюрсел Аксел" в Измир.Това ще е трети сблъсък в Турция по оста Стоилов/Моуриньо.За момента те имат едно равенство 2:2 от 2024-а година и успех за "Фенерите" с 3:2 на свой терен в началото на 2025-а година.Мъри и Специалния обаче се знаят още от сезон 2006/7 когато българският специалист води Левски в груповата фаза на Шампионска лига. Тогава "сините" падат на два пъти от Челси с 1:3 и 0:2.Ще видим ли днес първи успех на Стоилов над легендарния специалист, предстои да разберем!