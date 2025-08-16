ЗАРЕЖДАНЕ...
Мъри и Гьозтепе стартират сезона срещу Моуриньо и Фенербахче
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Rosen Dukov: Digital Manipulat
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Срещата е от тази вечер от 21:30 часа българско време на стадион "Гюрсел Аксел" в Измир.
Това ще е трети сблъсък в Турция по оста Стоилов/Моуриньо.
За момента те имат едно равенство 2:2 от 2024-а година и успех за "Фенерите" с 3:2 на свой терен в началото на 2025-а година.
Мъри и Специалния обаче се знаят още от сезон 2006/7 когато българският специалист води Левски в груповата фаза на Шампионска лига. Тогава "сините" падат на два пъти от Челси с 1:3 и 0:2.
Ще видим ли днес първи успех на Стоилов над легендарния специалист, предстои да разберем!
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.