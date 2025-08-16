ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето ги стартовите състави за Варненското дерби между Спартак и Черно море

Двубоят започва в 19:00 часа на стадион "Спартак" във Варна.
Последният сблъсък между тези два отбора финишира без победител - 1:1.
Ето ги стартовите състави на двата тима:
СПАРТАК ВАРНА: 23. Максим Ковальов, 20. Деян Лозев (К), 44. Ангел Грънчов, 3. Матео Петрашиво, 6. Жак Пехливанов, 17. Цветослав Маринов, 88. Дамян Йорданов, 21. Шанде, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев
ЧЕРНО МОРЕ: 33. Пламен Илиев, 2. Цветомир Панов, 28. Влатко Дробаров, 3. Живко Атанасов, 15. Дани Мартин, 71. Васил Панайотов (К), 24. Давид Телеш, 39. Николай Златев, 10. Асен Чандъров, 11. Жоао Педро, 19. Георги Лазаров
