Спартак (Варна) приема Черно море в "Морското дерби" от пети кръг на Първа лига.Двубоят започва в 19:00 часа на стадион "Спартак" във Варна.Последният сблъсък между тези два отбора финишира без победител - 1:1.23. Максим Ковальов, 20. Деян Лозев (К), 44. Ангел Грънчов, 3. Матео Петрашиво, 6. Жак Пехливанов, 17. Цветослав Маринов, 88. Дамян Йорданов, 21. Шанде, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев33. Пламен Илиев, 2. Цветомир Панов, 28. Влатко Дробаров, 3. Живко Атанасов, 15. Дани Мартин, 71. Васил Панайотов (К), 24. Давид Телеш, 39. Николай Златев, 10. Асен Чандъров, 11. Жоао Педро, 19. Георги Лазаров