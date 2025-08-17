България завърши на четвърто място на Световното първенство по волейбол за жени до 21 години, което се провежда в Индонезия.В малкия финал възпитаничките наотстъпиха на тима на Бразилия с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) гейма.Двата тима играха и в груповата фаза като тогава също южноамериканките стигнаха до победата, но без да допуснат гейм.бе най-резултатна за победителките, финиширайки с 24 точки, адобави 21.За България за пореден път над всички бе звездата ни. 198-сантиметровият ни диагонал завърши с 18 точки. Капитанкатареализира 15.В битка за световната титла от 15:00 часа българско време един срещу друг излизат съставите на Италия и Япония.