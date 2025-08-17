ЗАРЕЖДАНЕ...
България финишира четвърта на Световното по волейбол U21
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БВ Волейбол
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В малкия финал възпитаничките на Драган Нешич отстъпиха на тима на Бразилия с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) гейма.
Двата тима играха и в груповата фаза като тогава също южноамериканките стигнаха до победата, но без да допуснат гейм.
Ребека бе най-резултатна за победителките, финиширайки с 24 точки, а Хелена добави 21.
За България за пореден път над всички бе звездата ни Ива Дудова. 198-сантиметровият ни диагонал завърши с 18 точки. Капитанката Виктория Коева реализира 15.
В битка за световната титла от 15:00 часа българско време един срещу друг излизат съставите на Италия и Япония.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.