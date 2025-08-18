ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна ще е домакин на Републиканското по конен спорт
Очаква ви атрактивното състезание, което ежегодно привлича ездачи и участници от цялата страна. Тази година в турнира участниците ще се състезават в конкурсните изпитания, които включват Х паркур до 60 см,, изцяло нова дисциплина за турнира – "Паркур за дами до 100 см (Lady’s cup)“, "Паркур по хронометър до 105 см – отворен“, "Паркур две фази до 110 см“, "Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер“ и гвоздеят на програмата – "Надскачане на троен бариер“.
Заповядайте на 30.08.2025 г. (събота) в Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна с начало 15:00 часа, за да наблюдавате магията на този вълнуващ спорт. Събитието се организира съвместно с Община Варна – дирекция "Спорт“ и Спортен клуб по конен спорт "Варна“, както и с любезното съдействие на ПФК "Черно Море“, рекламна агенция "Имидж“, Орифлейм България и др.
За най-малките очаквайте:
- От 14:00 до 18:00 ч - Тематична работилница по боядисване на подкови – цена 20.00 лв / 10.23 евро с вкл. материали - с предварително записване на тел. 0879 140 533
- От 14:00 до 18:30 ч Езда на манеж, с инструктор- 10 минути - 12,00 лв. / 6,14 €
Дата: 30.08.2025 г. (събота)
Начален час: 15:00 ч.
Начален час на състезанието: 15:30 ч.
Място: Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена – вход от централния вход на градината до спирка "Ботаническа градина“
Билети на касата на Екопарк Варна в деня на турнира:
- Вход за възрастни - 6,00 лв. / 3,07 €
- Вход за ученици, студенти и пенсионери (при представяне на удостоверителен документ) – 3,00 лв. / 1,53 €
- Вход за деца до 4 г. /със семеен придружител/ – безплатно
- Вход за деца от 4 до 7 г. /със семеен придружител/ - 3,00 лв. / 1,53 € /дете
- Лек автомобил - 6,00 лв. / 3,07 € /календарен ден
- Микробус, автобус - 9,00 лв. / 4,60 € /календарен ден
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
