Драматични обрати на турнира по плажен тенис "Varna Cup 2025"
Двудневната надпревара, се проведе на Южния плаж в морската столица и бе част от съпътстващите прояви посветени на празника на Варна, като в нея се включиха състезатели от Варна, Русе, Бургас, Добрич, както и гости от Полша, Русия, Испания и Дубай.
Отборите бяха разпределени в групи според регламента на Round Robin и премериха сили съгласно официалните изисквания на ITF Beach Tennis.
При мъжките двойки Деян Вачков/Филип Теохаров победиха на финала Миро Нонев/Делян Радев, а най-атрактивната двойка съставена от Миро Ганев и главния организатор Алекс Велев остана на почетното трето място.
При дамите в драматичен финал многократната шампионка по тенис на маса Надя Убчева в тандем със своята партньорка Лили, пречупиха много трудно съпротивата на бразилката Паула и най-младата участничка 14-годишната Вики. Призовата тройка допълни дуета Ники и Ани.
Призьорите получиха купи и медали осигурени от дирекция "Спорт“ към Община Варна, както и ваучери и предметни награди от спонсорите на проявата Mistral и Decathlon.
