, който е братовчед на звездата ни при мъжете, постигна страхотна победа и се класира за втория кръг на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.Полуфиналистът от юношеския "Уимбълдън"победи с 6:3, 6:3 №4 в схемата и №252 в световната ранглиста(Русия). Двубоят продължи 95 минути.Българинът започна силно срещата и поведе с 4:1 в първия сет. Гахов взе следващите два гейма, но Василев направи нов пробив и спечели първата част с 6:3. Във втората част Василев спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфира заслужено с победата.Във втория кръг може да има българско дерби между. Шампионът от Уимбълдън при юношитеще играе утре срещата си от първия кръг срещу(Словакия). Двубоят е четвърти на централния корт и се очаква да започне между 15.00 и 16.00 часа. Преди него в мач №3 от програмата ще играе №7 в схематасрещу(Уругвай).По-късно днеспък ще играе двубоя си от първия кръг в основната схема срещу(Полша).Петима българи ще участват и в надпреварата на двойки.(Словакия), поставени под №2, ще играят в първия кръг срещуот Индия.ще стартират срещу(Нидерландия) и(Португалия), аще се изправят срещу(Италия) и(Уругвай).