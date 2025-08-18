Новакът в родния футболен елит Добруджа ще приеме Ботев (Враца) на своя стадион "Дружба".Това потвърди пред "Фокус" сигурен източник.Срещата от 6-и кръг на Първа лига ще се проведе тази неделя (24-и август) от 17:45 часа.До този момент спечелилият Втора лига през миналата кампания тим играеше на стадиона на Спартак (Варна) - "Коритото" в морската ни столица срещите си от Първа лига.Причината бе, че тяхното съоръжение не получи лиценз от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз.Така добричлии трябваше да приемат Славия и ЦСКА 1948 вън от техния дом. Въпреки това Добруджа записа два успеха с по 2:1.