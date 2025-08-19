Петото издание на турнира по тенис на маса за ветерани "Купа Варна“ излъчи 9 шампиона, като за втора поредна година надпреварата се проведе при различен формат и бе част от проявите посветени на празника на морската столица.72 състезатели, се включиха в събитието, в зала "Колизеоне“, което предизвика голяма еуфория както сред участниците, така и сред организаторите. След изиграването на близо 200 срещи бяха определени и победителите в петте възрастови групи, които освен медали си разделиха и общия награден фонд от 4000 лева.30-39 г1.Денислав Коджабашев 2.Денислав Денев 3.Добромир Денев/Иван Герчев40-49 г1.Шенол Ебазер 2.Станислав Въляров 3.Христо Димов/Роман Куваев50-59 г1.Добромир Ангелов 2.Тихомир Мичев 3.Христо Костов/Ангел Гюзлев60-69 г1.Любомир Янакиев 2.Нурдин Сапарбаев 3.Златко Илиев/Стефан Теохаров70+1.Мирон Дмитриев 2.Владимир Ташев 3.Валентин Стойчев/Димитър Димитров30-39 г1.Любен Гълъбинов 2.Живко Николов 3.Даниел Кунчев40-49 г1.Христо Димитров 2.Владислав Личев 3.Ивайло Ганев50-59 г1.Алексей Памятних 2.Емил Христов 3.Славчо Трифонов60-69 г1.Красимир Жерков 2.Красимир Михайлов 3.Севдалин СтойковБлагодарение на дирекция "Спорт“ към Община Варна и домакините от СКТМ "Варна 2015“ се получи истински тенис празник от международен мащаб, за който определено ще се говори поне до следващото издание, което обещава да е още по интересно.