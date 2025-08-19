ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето кои са шампионите в турнира по тенис на маса за ветерани "Купа Варна"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
72 състезатели, се включиха в събитието, в зала "Колизеоне“, което предизвика голяма еуфория както сред участниците, така и сред организаторите. След изиграването на близо 200 срещи бяха определени и победителите в петте възрастови групи, които освен медали си разделиха и общия награден фонд от 4000 лева.
Финал "А“
30-39 г
1.Денислав Коджабашев 2.Денислав Денев 3.Добромир Денев/Иван Герчев
40-49 г
1.Шенол Ебазер 2.Станислав Въляров 3.Христо Димов/Роман Куваев
50-59 г
1.Добромир Ангелов 2.Тихомир Мичев 3.Христо Костов/Ангел Гюзлев
60-69 г
1.Любомир Янакиев 2.Нурдин Сапарбаев 3.Златко Илиев/Стефан Теохаров
70+
1.Мирон Дмитриев 2.Владимир Ташев 3.Валентин Стойчев/Димитър Димитров
Финал Б
30-39 г
1.Любен Гълъбинов 2.Живко Николов 3.Даниел Кунчев
40-49 г
1.Христо Димитров 2.Владислав Личев 3.Ивайло Ганев
50-59 г
1.Алексей Памятних 2.Емил Христов 3.Славчо Трифонов
60-69 г
1.Красимир Жерков 2.Красимир Михайлов 3.Севдалин Стойков
Благодарение на дирекция "Спорт“ към Община Варна и домакините от СКТМ "Варна 2015“ се получи истински тенис празник от международен мащаб, за който определено ще се говори поне до следващото издание, което обещава да е още по интересно.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.