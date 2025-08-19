Сподели Сподели
Петото издание на турнира по тенис на маса за ветерани "Купа Варна“ излъчи 9 шампиона, като за втора поредна година надпреварата се проведе при различен формат и бе част от проявите посветени на празника на морската столица.

72 състезатели, се включиха в събитието, в зала "Колизеоне“, което предизвика голяма еуфория както сред участниците, така и сред организаторите. След изиграването на близо 200 срещи бяха определени и победителите в петте възрастови групи, които освен медали си разделиха и общия награден фонд от 4000 лева.

Финал "А“

30-39 г

1.Денислав Коджабашев 2.Денислав Денев 3.Добромир Денев/Иван Герчев

40-49 г

1.Шенол Ебазер 2.Станислав Въляров 3.Христо Димов/Роман Куваев

50-59 г

1.Добромир Ангелов 2.Тихомир Мичев 3.Христо Костов/Ангел Гюзлев

60-69 г

1.Любомир Янакиев 2.Нурдин Сапарбаев 3.Златко Илиев/Стефан Теохаров

70+

1.Мирон Дмитриев 2.Владимир Ташев 3.Валентин Стойчев/Димитър Димитров

Финал Б

30-39 г

1.Любен Гълъбинов 2.Живко Николов 3.Даниел Кунчев

40-49 г

1.Христо Димитров 2.Владислав Личев 3.Ивайло Ганев

50-59 г

1.Алексей Памятних 2.Емил Христов 3.Славчо Трифонов

60-69 г

1.Красимир Жерков 2.Красимир Михайлов 3.Севдалин Стойков

Благодарение на дирекция "Спорт“ към Община Варна и домакините от СКТМ "Варна 2015“ се получи истински тенис празник от международен мащаб, за който определено ще се говори поне до следващото издание, което обещава да е още по интересно.