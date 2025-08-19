ЗАРЕЖДАНЕ...
SENSHI 28 ще разтърси Варна с първия у нас Grand Prix турнир в тежка категория
Десет гладиатори от цял свят ще се изправят един срещу друг. Само един победител ще вдигне първия в историята на веригата шампионски пояс SENSHI Grand Prix в тежка категория. Този формат изисква от бойците не само сила и майсторство, но и изключителна физическа и психическа издръжливост, превръщайки събитието в истински тест на воля и умения.
"Храбро, твърдо, почтено" – мотото на SENSHI никога не е било по-актуално. SENSHI се фокусира върху истинските ценности на бойните изкуства – дисциплина, уважение и безупречен професионализъм. Това е платформа, на която бойците показват стратегия и техническо майсторство, без да търсят сензация.
Доказателство за международния авторитет на SENSHI е и присъствието на световни легенди на бойните спортове като Семи Шилт, Ернесто Хуст, Сам Греко, Алберт Краус, Анди Зауер, Франциско Фильо и много други. Те не са просто наблюдатели, те са активна част от организацията и изпълняват ролята както на инструктори в тренировъчните лагери на веригата, така и на рефери и съдии по време на международните бойни галавечери. Това е и гарант за високия стандарт и етика на двубоите от марката SENSHI.
Българските фенове ще имат и допълнителен повод да не пропускат събитието, тъй като в програмата са включени и три отделни професионални двубоя. На ринга ще се качат едни от най-уважаваните ни бойци – Драгомир Петров, варненските бойци Константин Стойков и Валери Атанасов, които ще премерят сили с противници от Бразилия и Румъния.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
