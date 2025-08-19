В зала 20 на Двореца на културата и спорта в морската столица завърши 26-ото издание на международния детски турнир "Млади надежди“ – организиран от СКТМ "Комфорт“ със съдействието на Община Варна.140 водещи състезатели от Турция ,Румъния ,Молдова, Украйна, Люксембург и най-добрите родни таланти премериха сили в 320 срещи, разделени в две възрастови групи до 13 и 15 г за момичета и момчета.Специални гости на турнира бяха Стефан Китов – председател на БФ тенис на маса, Олег Шарик – шеф на Молдовската федерация по тенис на маса, Виорел Филимон – треньор нац. отбор Румъния, Кристиан Димитров – директор на Дирекция "Спорт“ към Община Варна, Марин Йорданов – председател на СКТМ "Комфорт“ и Антон Радушев – главен треньор и почетен председател на СКТМ "Комфорт“.1.Димитър Димитров - (Панагюрище) 2.Шербан Радулеску – (Констанца Румъния) 3.Югид Болат – (Адана Турция)/Калоян Паунов (Стоянстрой Пловдив)5-8 място Красен Савов – (Тетрон) Драгош Йордаче – (Констанца Румъния) Аян Делча – (Констанца Румъния) Владимир Райков – (Дунав Русе)1.Александра Стоян – (Констанца Румъния) 2.Белослава Балканска – (Комфорт Варна) 3.Гизем Чигил – (Адана Турция)/Тини Алина – (Констанца Румъния)Полина Енчева – (Комфорт Варна) Йоана Кирилова – (Варна 2015) Наталия Кучерява – (КДЮШС Украйна) Александра Бетс – (КДЮШС Украйна)1.Давид Шаргу – (Балти Молдова) 2.Димитър Димитров – (Панагюрище) 3.Шербан Радулеску/Владимир Филимон – (Констанца Румъния)Йоан Давид Олива – (Комфорт Варна) Георге Нягу – (Констанца Румъния)Турган Сариев – (Турция) Иван Генчев – (Пловдив)1.Полина Енчева – (Комфорт Варна) 2.Елиф Ече – (Адана Турция) 3.Белослава Балканска – (Комфорт Варна)/Александра Бетс –(Спортинг Украйна)Мая Тап – (Констанца Румъния) Карен Горбуз – (Адана Турция) Крина Бухачиуч – (Констанца Румъния) Анна Германова – (Комфорт Варна)Домакините на проявата СКТМ "Комфорт“ завиха, че за тях е чест да организират такъв турнир, който помага за развитието на ДЮШ и изказаха специални благодарности на Дирекция "Спорт“ към Община Варна за подкрепата през годините.Следващото издание на турнира е на 14-16 август 2026 г.