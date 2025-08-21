ЗАРЕЖДАНЕ...
Завърши юбилейното 25-о издание на ветроходната регата "Кор Кароли"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Организатор на надпреварата, в която се включиха 33 екипажа, бе фондация Кор Кароли със съдействието на Община Варна, Община Бургас, ВМС и спомоществователи.
Проявата стартира с гонки във Варненския залив, а след това имаше етапи до Балчик, Св. Влас и Бургас, където бе и официалното награждаване на призьорите в отделните класове.
Класиране
ОRC A
1. ALEXA A – Александър Александров (ЯСК "Несебър 2009“)
2. ABOAT TIME – Петър Димитров (ЯК "Св. Николай“ София)
3. LZ Yachting 1991 – Лъчезар Братоев (ЯК "LZ Yachting 1991" Варна)
ORC B
1. WASABI – Валентин Николов (ЯК "Черноморец“ Бургас)
2. LADY BLUE – Борислав Николов (ЯК "Черноморец“ Бургас)
3. Mowgli – Деян Кръстев (ВК "Синева“ Варна)
ORC C
1. Proxima – Свилен Дойков (ЯК "Кап. Г. Георгиев Порт Варна“)
2. White Wing – Калоян Симеонов (ВК "Синева“ Варна)
3. La Bella II – Милен Петрински (ЯК "Порт“ Бургас)
ORC P
1. Metch – Ивайло Ангов (СК "Черно море Бриз“ Варна)
2. Pilgrim – Иван Костадинов (SSC “SERECO")
3. EOS – Христо Христов (СК "Христов“)
IRC 1
1. ALEXA A – Александър Александров (ЯСК "Несебър“)
2. CHOCOLATE – Михаил Копанов (ЯК "Порт“ Бургас)
3. PETRA – Иван Дипчиков (ЯК "Понтос“ Варна)
IRC 2
1. KIARA X – Георги Боев (ОМК "Одесос“ Варна)
2. STRIPPTEASE – Георги Михов (ОВК "Несебър 2000“)
3. HYGEIA – Ангел Дипчиков (ЯК "Понтос“ Варна)
IRC 3
1. WASABI – Валентин Николов (ЯК "Черноморец“ Бургас)
2. DEA – Йордан Банков (ЯК "Порт“ Бургас)
3. MAGIKA – Демир Иванов (ЯК "Св. Николай“ София)
Conrad 25 R
1. Pilgrim – Иван Костадинов (SSC “SERECO")
2. SMOKE – Александър Милев (ЯК "Кап. Г. Георгиев Порт Варна“)
3. AYLA - Ивелин Димитров
Специалният приз на фондация Кор Кароли "Синята лента“ бе връчен на екипажа на яхта ABOAT TIME с шкипер Петър Димитров от ЯК "Св. Николай“ (София).
Още от категорията
/
18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда с над 200 милиона, а фаворитът за Златна топка не е сред тях
20.08
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.