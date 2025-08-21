Сподели Сподели
След тежка петдневна надпревара бяха определени победителите в юбилейното 25-о издание на най-мащабната ветроходна регата за килови яхти по родното Черноморие - "Кор Кароли“.

Организатор на надпреварата, в която се включиха 33 екипажа, бе фондация Кор Кароли със съдействието на Община Варна, Община Бургас, ВМС и спомоществователи.

Проявата стартира с гонки във Варненския залив, а след това имаше етапи до Балчик, Св. Влас и Бургас, където бе и официалното награждаване на призьорите в отделните класове.

Класиране

ОRC A

1. ALEXA A – Александър Александров (ЯСК "Несебър 2009“)

2. ABOAT TIME – Петър Димитров (ЯК "Св. Николай“ София)

3. LZ Yachting 1991 – Лъчезар Братоев (ЯК "LZ Yachting 1991" Варна)

ORC B

1. WASABI – Валентин Николов (ЯК "Черноморец“ Бургас)

2. LADY BLUE – Борислав Николов (ЯК "Черноморец“ Бургас)

3. Mowgli – Деян Кръстев (ВК "Синева“ Варна)

ORC C

1. Proxima – Свилен Дойков (ЯК "Кап. Г. Георгиев Порт Варна“)

2. White Wing – Калоян Симеонов (ВК "Синева“ Варна)

3. La Bella II – Милен Петрински (ЯК "Порт“ Бургас)

ORC P

1. Metch – Ивайло Ангов (СК "Черно море Бриз“ Варна)

2. Pilgrim – Иван Костадинов (SSC “SERECO")

3. EOS – Христо Христов (СК "Христов“)

IRC 1

1. ALEXA A – Александър Александров (ЯСК "Несебър“)

2. CHOCOLATE – Михаил Копанов (ЯК "Порт“ Бургас)

3. PETRA – Иван Дипчиков (ЯК "Понтос“ Варна)

IRC 2

1. KIARA X – Георги Боев (ОМК "Одесос“ Варна)

2. STRIPPTEASE – Георги Михов (ОВК "Несебър 2000“)

3. HYGEIA – Ангел Дипчиков (ЯК "Понтос“ Варна)

IRC 3

1. WASABI – Валентин Николов (ЯК "Черноморец“ Бургас)

2. DEA – Йордан Банков (ЯК "Порт“ Бургас)

3. MAGIKA – Демир Иванов (ЯК "Св. Николай“ София)

Conrad 25 R

1. Pilgrim – Иван Костадинов (SSC “SERECO")

2. SMOKE – Александър Милев (ЯК "Кап. Г. Георгиев Порт Варна“)

3. AYLA - Ивелин Димитров

Специалният приз на фондация Кор Кароли "Синята лента“ бе връчен на екипажа на яхта ABOAT TIME с шкипер Петър Димитров от ЯК "Св. Николай“ (София).