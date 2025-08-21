ЗАРЕЖДАНЕ...
С голям турнир край морето отбелязаха 60-годишнината на плажното ръгби във Варна
Сред състезателите имаше гости от Румъния, Бургас, Перник, Костинброд и Габрово, а домакините се представиха с няколко формации при децата, мъжете и ветераните. За всички участници бяха осигурени купи и медали. За да наблюдават шоуто, на плажната ивица пристигнаха част от основателите на плажното ръгби в морската столица - трикратните шампиони Стоян Ненов и Йордан Йорданов, както и много други емблематични спортни ветерани.
Специално за турнира се включи и благодетелят на клуба - бившият състезател Александър Евтимов, който получи специален плакет за безрезервната си подкрепа към варненското ръгби. По случай годишнината директорът на Дирекция "Спорт“ Кристиан Димитров връчи от името на Община Варна почетен плакет на неуморимият Пенко Кънев, който с малките си таланти по спортно ръгби, продължава да поддържа славата на Варна, като лидер в този спорт.
