С голям турнир край морето, в район "Аспарухово“ подобаващо бе отбелязана 60-годишнината на плажното ръгби във Варна. Организатор на спортното събитие е Ръгби клуб "Спартак“, с подкрепата на Община Варна. Над 150 участници от различни поколения се включиха в празничната проява и показаха завиден спортен дух и отлична игра.Сред състезателите имаше гости от Румъния, Бургас, Перник, Костинброд и Габрово, а домакините се представиха с няколко формации при децата, мъжете и ветераните. За всички участници бяха осигурени купи и медали. За да наблюдават шоуто, на плажната ивица пристигнаха част от основателите на плажното ръгби в морската столица - трикратните шампиони Стоян Ненов и Йордан Йорданов, както и много други емблематични спортни ветерани.Специално за турнира се включи и благодетелят на клуба - бившият състезател Александър Евтимов, който получи специален плакет за безрезервната си подкрепа към варненското ръгби. По случай годишнината директорът на Дирекция "Спорт“ Кристиан Димитров връчи от името на Община Варна почетен плакет на неуморимият Пенко Кънев, който с малките си таланти по спортно ръгби, продължава да поддържа славата на Варна, като лидер в този спорт.