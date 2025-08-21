Над 150 състезатели от 5 държави се включиха в юбилейното 50-о издание на най-стария детски шахматен турнир в Европа – "Морско конче“. Той е организиран от ШК "Георги Даскалов“ с подкрепата на Община Варна и се провежда в Национална спортна база "Спорт палас“ край морската столица.Участниците са разпределени в няколко възрастови групи: момичета и момчета до 8, 10 и 12 години, както и юноши и девойки до 14 и 16 г. Турнирът се провежда по швейцарската система в 7 кръга, като контролата за игра е 90 минути плюс 30 секунди на ход на състезател.Надпреварата бе официално открита от главния организатор Коста Ангелов, който получи специален плакет за юбилея. На церемонията присъстваха още новият почетен гражданин на Варна и участник в шахматни олимпиади Антоанета Георгиева – Драгашевич, председателят на клуба-домакин Красимир Даскалов, както и много от изтъкнатите ни шахматисти, участвали в проявата като деца са.Специален плакет с благодарност от организаторите получи и дирекция "Спорт“ към Община Варна за дългогодишната подкрепа на събитието.Турнирът завършва на 26 август (вторник) – 13:00 ч., с награждаване на призьорите в различните възрасти.