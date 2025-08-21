ЗАРЕЖДАНЕ...
Русев влиза в дуел с Шеймъс в последното шоу на Джон Сина в Европа
Двамата ще продължат враждата си в...Париж. Събитието на най-голямата компания в развлекателния спорт се нарича "Clash in Paris". То ще се проведе на 31-и август в зала "Paris La Défense Arena“, която побира цели 45 000 зрители.
Срещата е първа за българина в Европа от 6 години насам!
Шоуто ще бъде излъчено на живо по Netflix.
В основния сблъсък феновете на спорта ще видят последната кеч среща на легендата Джон Сина на европейска почва.
Американецът ще се изправи срещу ютубъра Логан Пол.
Друг интригуващ сблъсък ще е този за световната титла в тежка категория между Сет Ролинс, Джей Усо, Ел Ей Найт и СМ Пънк.
