Българската звезда в кеча, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE) ще участва в мегадвубой срещу бившия световен първенец в тежка категория Шеймъс.Двамата ще продължат враждата си в...Париж. Събитието на най-голямата компания в развлекателния спорт се нарича "Clash in Paris". То ще се проведе на 31-и август в зала "Paris La Défense Arena“, която побира цели 45 000 зрители.Срещата е първа за българина в Европа от 6 години насам!Шоуто ще бъде излъчено на живо по Netflix.В основния сблъсък феновете на спорта ще видят последната кеч среща на легендатана европейска почва.Американецът ще се изправи срещу ютубъраДруг интригуващ сблъсък ще е този за световната титла в тежка категория между