Добруджа с призив към феновете
Припомняме, че до този момент спечелилият Втора лига през миналата кампания тим играеше на стадиона на Спартак (Варна) - "Коритото" в морската ни столица срещите си от Първа лига.
Причината бе, че тяхното съоръжение - стадион "Дружба" не получи лиценз от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз. Вчера от БФС обаче обявиха официално, а от "Фокус" съобщихме първи, два дни по-рано, че стадионът на тима вече има лиценз и още в 6-и кръг ще играе у дома.
Ето какъв призив отправиха от клуба в социалните мрежи:
"Скъпи фенове,
В неделя, 24 август(17:45ч), ПФК Добруджа излиза в исторически мач срещу ПФК Ботев Враца – първия ни домакински двубой в А група на стадион "Дружба“ от 22 години насам!
Сега е моментът заедно да напишем нова страница в историята на клуба. Вашата подкрепа е нашата сила – всяко скандиране, всеки аплодисмент и всяко вдигнато шалче дават криле на отбора.
Нека напълним трибуните, нека "Дружба“ отново се превърне в крепост, която респектира всеки съперник!
Бъдете с нас, защото този мач е не само за отбора, а и за цялата жълто-зелена общност.
Всеки ден до събота (23.08) включително билети може да закупите на централната каса на стадион "Дружба“ от 17:00 до 20:00 часа.
В неделя (24.08), в деня на мача, касите ще отворят в 15:30 часа.
Заедно можем всичко!
Само Добруджа!"
