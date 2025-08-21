Сподели Сподели
Турският гранд Истанбул Башакшекир изненадващо загуби с 1:2 като домакин на румънския Университатя Крайова в първи двубой от плейофите в турнира Лига на конференциите. 

Срещата се игра на стадион "Башакшехир Фатих Терим" в Истанбул. 

Гостите откриха резултата в добавеното време на първата част. Тогава точен бе Александру Чикалдау. Асистенцията даде Асад Ал Хамлауи

Карлос Мора покачи на 2:0 за Университатя. Това се случи в 61-ата минута. 

Резервата в тима на домакините Фести Ебузели върна турския тим в мача, вкарвайки за 1:2 в 87-ата минута. 

До края на срещата не паднаха повече голове. 

Реваншът е след седмица в Крайова. 

Припомняме, че Истанбул Башакшекир отстрани българския Черно море във втори предварителен кръг на Лига на конференциите.