Изненадваща загуба на отстранилия Черно море турски гранд
Срещата се игра на стадион "Башакшехир Фатих Терим" в Истанбул.
Гостите откриха резултата в добавеното време на първата част. Тогава точен бе Александру Чикалдау. Асистенцията даде Асад Ал Хамлауи.
Карлос Мора покачи на 2:0 за Университатя. Това се случи в 61-ата минута.
Резервата в тима на домакините Фести Ебузели върна турския тим в мача, вкарвайки за 1:2 в 87-ата минута.
До края на срещата не паднаха повече голове.
Реваншът е след седмица в Крайова.
Припомняме, че Истанбул Башакшекир отстрани българския Черно море във втори предварителен кръг на Лига на конференциите.
