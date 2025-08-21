Турският гранд Истанбул Башакшекир изненадващо загуби с 1:2 като домакин на румънския Университатя Крайова в първи двубой от плейофите в турнира Лига на конференциите.Срещата се игра на стадион "Башакшехир Фатих Терим" в Истанбул.Гостите откриха резултата в добавеното време на първата част. Тогава точен бе. Асистенцията дадепокачи на 2:0 за Университатя. Това се случи в 61-ата минута.Резервата в тима на домакинитевърна турския тим в мача, вкарвайки за 1:2 в 87-ата минута.До края на срещата не паднаха повече голове.Реваншът е след седмица в Крайова.Припомняме, че Истанбул Башакшекир отстрани българския Черно море във втори предварителен кръг на Лига на конференциите.