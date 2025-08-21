ЗАРЕЖДАНЕ...
Шампионът на Северна Македония обърна Лудогорец в Лига Европа
Срещата се игра на Национална арена "Тоше Проески" в Скопие.
Българите първи откриха резултата. Това се случи в 17-ата минута чрез Дерой Дуарте. Асистенцията бе на новото попълнение Петър Станич от Сърбия.
В 35-ата Лиридон Латифи изравни чрез силен свободен удар от дистанция. Топката попадна в горния десен ъгъл, преодолявайки вратаря Серджо Падт.
Обратът за домакините донесе 38-годишният ветеран Бесарт Ибраими. Той бе точен в 60-ата минута, а головият пас даде Латифи.
Това бе исторически първи дуел между тези два тима.
Реваншът е на 28-и август (четвъртък) на стадион "Хювефарма арена" в Разград.
