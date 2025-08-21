Северномакедонският шампион Шкендия направи пълен обрат от 0:1 на 2:1 срещу българския първенец Лудогорец в първи двубой от плейофите в турнира Лига Европа.Срещата се игра на Национална арена "Тоше Проески" в Скопие.Българите първи откриха резултата. Това се случи в 17-ата минута чрез. Асистенцията бе на новото попълнениеот Сърбия.В 35-атаизравни чрез силен свободен удар от дистанция. Топката попадна в горния десен ъгъл, преодолявайки вратаряОбратът за домакините донесе 38-годишният ветеран. Той бе точен в 60-ата минута, а головият пас дадеТова бе исторически първи дуел между тези два тима.Реваншът е на 28-и август (четвъртък) на стадион "Хювефарма арена" в Разград.