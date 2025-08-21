Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Северномакедонският шампион Шкендия направи пълен обрат от 0:1 на 2:1 срещу българския първенец Лудогорец в първи двубой от плейофите в турнира Лига Европа. 

Срещата се игра на Национална арена "Тоше Проески" в Скопие. 

Българите първи откриха резултата. Това се случи в 17-ата минута чрез Дерой Дуарте. Асистенцията бе на новото попълнение Петър Станич от Сърбия. 

В 35-ата Лиридон Латифи изравни чрез силен свободен удар от дистанция. Топката попадна в горния десен ъгъл, преодолявайки вратаря Серджо Падт.

Обратът за домакините донесе 38-годишният ветеран Бесарт Ибраими. Той бе точен в 60-ата минута, а головият пас даде Латифи

Това бе исторически първи дуел между тези два тима.

Реваншът е на 28-и август (четвъртък) на стадион "Хювефарма арена" в Разград.