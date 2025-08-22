поражението след обрат от северномакедонския Шкендия в първа среща от плейофите на турнира Лига Европа - Дерой Дуарте коментира пред медии мача, играл се в Скопие.
"Не натиснахме така, както трябваше след първия гол. Шкендия ни направи доста контри, това им вдъхна увереност.
Винаги има напрежение, но днес не е било нещо по-специално. Просто не бяхме достатъчно добри. Много често губехме топката. Те натрупаха увереност, но и също имат добри играчи.
Не сме подценили мача. Надявам се, че не е било така. Просто не бяхме достатъчно добри. Може да намерим много оправдания, но Шкендия беше по-острият отбор.
На първо време не трябва да губим толкова често топката. Искаме да бъдем по-агресивни, да демонстрираме повече качества и с подкрепата на феновете, да продължим напред", заяви играчът.
Реваншът е след седмица в Разград.
