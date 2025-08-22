загубата след обрат на неговия тим от северномакедонския първенец Шкендия в първа среща от плейофите на турнира Лига Европа.
"Започнахме добре мача, контролихме нещата, вкарахме гол. След това започнахме да губим единоборства, загубихме контрола над мача. Трудно е да се играе тук, на този терен, но ние бяхме подготвени. Допуснахме твърде много контраатаки. През второто полувреме отново ни хванаха на контраатака“, започна португалецът.
"Не мисля, че е свързано с нервите, просто е от адаптивността към този терен, който е лош. Направихме това, което се искаше от нас. Помолих футболистите през втората част да играем по-просто. Когато владеехме топката, ни хващаха на контраатака“, категоричен бе Мота.
"Ние знаехме какво да очакваме. Шкендия са бързи при атака, имат бързи футболисти. Трябваше да внимаваме да не губим топката толкова лесно, защото иначе, трябваше да се връщаме и да ги гоним. Теренът не е извинение за нас, трябваше да се адаптираме“.
"Трябва да се справим много по-добре от тази вечер, защото тази вечер не играхме добре. Трябва да се справяме по-добре с много аспекти от играта“, заяви той относно реванша в Разград.
