Ветроходният отбор на Медицински университет – Варна спечели първо място в Про Ам гонката и трето място в два класа на 25-ото издание на международната регата "Кор Кароли“.В състезанието участваха 34 лодки с над 200 състезатели, а екипажът на яхта "Хигия“ отново показа отлични резултати."Включваме се за пети или шести път в това престижно състезание, но юбилейната регата беше особено вълнуваща. Гонките бяха динамични, с предимно силни ветрове, дадохме най-доброто от себе си“, коментира капитанът на ветроходния отбор на Медицински университет- Варна, Ангел Дипчиков. В него участват студенти от специалностите "Медицина“, "Дентална медицина“ и "Фармация“.Това е пореден успех за ветроходците на МУ – Варна, които по-рано тази година спечелиха и Националната купата за килови яхти в своя клас по време на регатата в Балчик.