8 гладиатори, 3 кръга, 1 шампион: SENSHI възражда легендарен формат във Варна
В надпреварата ще участват 8 основни бойци и двама резервни, които ще преминат през три кръга - квалификации, полуфинали и финал. Накрая само един единствен ще бъде големият шампион на вечерта и първият носител на титлата SENSHI Grand Prix Champion.
Grand Prix турнирът е най-голямото предизвикателство за всеки боец. Форматът му е безмилостен – няма втори шанс и само най-издръжливият оцелява до края. Ако при професионалните двубои състезателите се изправят срещу един противник и шампионът се определя след всяка среща, то в Grand Prix участниците минават през няколко последователни изтощителни двубоя, а накрая триумфира само един.
Тази схема има легендарна история. Най-емблематичният ѝ пример е K-1 World Grand Prix – турнир с директна елиминация, в който 8 бойци се състезават в една вечер, за да излъчат най-добрия сред тях. За пръв път Grand Prix турнир се провежда в Токио през 1993 г. по идея на Казуйоши Ишии. В него участват легенди като Ернесто Хуст и Бранко Цикатич, който е големият и първи победител на Grand Prix в света. Самият Хуст пък е четиркратен K-1 World Grand Prix шампион. Той ще бъде активна част от провеждането на първия Grand Prix турнир на SENSHI у нас, заедно със Семи Шилт, който е четирикратен шампион на K-1 World Grand Prix и единственият носител на три последователни победи в този формат.
От първото издание на турнира преди повече от 20 години, досега той е символ на зрелище и крайното изпитание за бойците и се превръща в институция за бойните спортове. Той изисква от състезателите не само сила и техника, но и невероятна издръжливост, концентрация и тактическо мислене, за да преминат успешно през няколко тежки битки в кратък период от време.
SENSHI 28 превръща тази традиция в реалност за българската публика. За първи път феновете у нас ще станат свидетели на Grand Prix турнир в тежка категория. Билетитеза галавечертавече са в продажба в мрежата на Eventim.bg.
Освен елиминациите в тежка категория, програмата на вечерта включва и три професионални срещи по правилата на KWU FULL CONTACT и KWU OPEN. Българските фенове ще могат да подкрепят Драгомир Петров, Константин Стойков и Валери Атанасов, които ще излязат срещу силни международни съперници.
SENSHI 28Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец“, MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.
