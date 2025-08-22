е домакин нав първи мач от 6-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Локомотив" започва в 20:30 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.Ето и стартовите състави наЛокомотив София99. Мартин Величков – 44. Божидар Кацаров, 91. Райън Бидунга, 4. Садио Дембеле – 27. Патрик-Габриел Галчев, 13. Диего Рапосо, 22. Реян Даскалов, 5. Ерол Дост, 2. Джунейт Али – 7. Спас Делев, 77. Кауе КарузоСпартак Варна23. Максим Ковальов – 88. Дамян Йорданов, 3. Матео Петрашило, 44. Ангел Грънчов, 20. Деян Лозев (К) – 19. Емил Янчев, 6. Жак Пехливанов, 8. Даниел Иванов – 21. Шанде, 9. Даниел Халачев, 7. Бернардо Коуто