Една от запазените марки в родния автомобилен спорт през последните години – тимът на "Астра Рейсинг“ постави ново начало.

На стилно събитие в центъра на София отборът представи новия си генерален спонсор, с който ще преследва още по-сериозни успехи и титли в автомобилния спорт.

Зад пилотите Кирил Тодоров, трикратната европейска шампионка Екатерина Стратиева и навигатора Георги Аврамов застава набиращият скорост бетинг оператор Bethub.bg.

Тимът и маркетинг директорът на бетинг оператора Николай Тонев представиха и ребрандираният автомобил Опел Корса, с който отборът ще атакува в предстоящите състезания върхови постижения.

От отбора и новият спонсор се обединиха категорично и около много важна кауза. Те призоваха за толерантност по пътя и взаимно уважение.