Ново начало за "Астра Рейсинг"
На стилно събитие в центъра на София отборът представи новия си генерален спонсор, с който ще преследва още по-сериозни успехи и титли в автомобилния спорт.
Зад пилотите Кирил Тодоров, трикратната европейска шампионка Екатерина Стратиева и навигатора Георги Аврамов застава набиращият скорост бетинг оператор Bethub.bg.
Тимът и маркетинг директорът на бетинг оператора Николай Тонев представиха и ребрандираният автомобил Опел Корса, с който отборът ще атакува в предстоящите състезания върхови постижения.
От отбора и новият спонсор се обединиха категорично и около много важна кауза. Те призоваха за толерантност по пътя и взаимно уважение.
18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда с над 200 милиона, а фаворитът за Златна топка не е сред тях
20.08
