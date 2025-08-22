Една от запазените марки в родния автомобилен спорт през последните години – тимът на "Астра Рейсинг“ постави ново начало.На стилно събитие в центъра на София отборът представи новия си генерален спонсор, с който ще преследва още по-сериозни успехи и титли в автомобилния спорт.Зад пилотите, трикратната европейска шампионкаи навигаторазастава набиращият скорост бетинг оператор Bethub.bg.Тимът и маркетинг директорът на бетинг операторапредставиха и ребрандираният автомобил Опел Корса, с който отборът ще атакува в предстоящите състезания върхови постижения.От отбора и новият спонсор се обединиха категорично и около много важна кауза. Те призоваха за толерантност по пътя и взаимно уважение.