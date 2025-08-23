е домакин нав мач от 6-и кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Тича" започва в 21:15 часа и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.Възпитаниците назаемат 3-то място с 11 точки след 5 мача. "Моряците" записаха две победи у дома при голова разлика 6:1. За последно двата отбора играха през февруари, като двубоят завърши 1:2 за "смърфовете".Играчите наса 4-ти с 11 точки след 5 срещи. Пловдивчани имат две равенства далеч от дома с голова разлика 1:1. Локомотив спечели 2 от последните си 5 официални мача с Черно море.