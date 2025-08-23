ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето кои тенисисти изкараха най-много пари до момента през сезона
© Facebook: ATP Tour
Победителите при мъжете и жените ще си тръгнат с чек за 5 милиона долара!
Точно преди турнира от "Фокус" проверихме кои са петимата състезатели при мъжете и жените, които са спечелили най-много от старта на 2025-а година.
На първо място е световният номер 2 Карлос Алкарас. Испанецът е изкарал общо 48 милиона долара, включвайки и приходите от реклами, освен тези от състезания.
Втори е световният номер 1 Яник Синер. Италианецът, който пропусна част от сезона поради наказание за допинг е постигнал 47 милиона долара.
"Топ 3" допълва световната номер 3 Коко Гоф. Американката, която този сезон спечели първа титла от "Ролан Гарос", е заработила 37 милиона долара.
На четвърто място е легендата Новак Джокович. Сърбинът, който ще атакува в Ню Йорк за пореден път рекордната 25-а титла от Шлема, е прибрал 29 милиона долара, а "Топ 5" затваря лидерката в ранглистата при жените Арина Сабаленка. Представителката на Беларус е с 27 милиона долара повече в сметката си от януари насам.
Актуални спортни новини:
